Sie hat sich so richtig schick gemacht für ihr Vorstellungsgespräch. Ganz in Weiß taucht Jasna Fritzi Bauer im Bremer Tatort-Kommissariat auf. Es ist schließlich der erste Eindruck, der zählt. Bauer (Jerks, Rampensau) spielt im Tatort mit dem Titel Neugeboren – Montag, 20.15 Uhr in ORF 2 und ARD – die Ermittlerin Liv Moormann, die nach dem Abgang von Lürsen und Stedefreund das Bremer Tatort-Team verstärkt.



In ihrem ersten Fall bekommt sie es nicht nur mit einem Kollegen (Dar Salim als Mads Andersen) zu tun, der auf dem Absprung in Richtung seiner Heimat Kopenhagen ist, sondern auch mit wenig hoffnungsfrohen Bewohnern einer Bremer Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. Dort sucht etwa ein Ex-Fußballer nach seiner gescheiterten Karriere im Alkohol Trost. Und dort bekommen junge Mädchen Babys, denn hier ist ein Kind so etwas wie ein Statussymbol.

Gelungener Einstand

In dieser rauen Umgebung wird ein Drogendealer tot aufgefunden. Moormann freut sich, weil: Mord, kein Suizid. Ihr erster Einsatz ist kein ruhiger, in der Stadt rumort es. Neben dem Toten im Plattenbau wurde ein Baby aus dem Krankenhaus entführt, alle verfügbaren Kräfte sollen sich auf die Suche nach dem Kind machen.

Moormann mag es, wenn was los ist, genauso wie ihre eigenwillige Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram), die die Neue schon einmal als Frischling oder Minnie Maus bezeichnet, die aber bald merkt, wie hart Moormann im Nehmen ist.

Die beiden Fälle hängen zusammen. Wer wie und warum welche Fäden spinnt, das entwirren die Kommissare spannend und ohne Abschweifungen in ihr Privatleben. Ein gelungener Einstand. (Astrid Ebenführer, 23.5.2021)