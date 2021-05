Frage und Antwort

136 Postings

ÖH-Wahl: 345.000 Studierende, acht Listen, drei Wahltage

Am Dienstag startet die Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft. Bis inklusive Donnerstag können Studierende ihre Vertretung bestimmen – noch nie zuvor wählten so viele per Brief