Die Eishockey-WM in Riga ist eröffnet. Russland setzt sich gegen Tschechien durch, Deutschland besiegt ersatzgeschwächtes Italien

Die deutsche Mannschaft gab sich zum Auftakt treffsicher.

Foto: imago images/ActionPictures

Riga – Mitfavorit Russland und Deutschland haben die Eishockey-WM in Riga am Freitag mit Siegen eröffnet. Die Russen behielten in Gruppe A gegen Tschechien mit 4:3 knapp die Oberhand. Der Siegtreffer gelang Michail Grigorenko 19 Sekunden vor Schluss, davor hatten die Tschechen dreimal eine russische Führung ausgeglichen.

Die Deutschen feierten in Pool B einen 9:4-Kantersieg gegen Außenseiter Italien, der nach 15 Covid-Fällen stark ersatzgeschwächt antreten musste.

Am Abend standen auch noch die Partien Weißrussland gegen die Slowakei bzw. Kanada gegen Gastgeber Lettland auf dem Programm. (APA, 21.5.2021)