Rapid und Sturm Graz haben am Samstag noch Chancen auf Platz zwei. In Salzburg wird gefeiert. Es dürfen wieder bis zu 3000 Fans in die Stadien kommen

Immerhin 3.000 Fans dürfen ins Allianz Stadion.

Foto: APA/HANS PUNZ

Rapids Geschäftsführer Zoran Barisic setzt Prioritäten. "Das Wichtigste ist, dass wieder Zuschauer kommen dürfen. Es sind zwar nur 3000, aber es herrscht ein bisserl eine Normalität." Zu einem Hexenkessel am Samstag im Allianz Stadion (17 Uhr) reicht die Zahl nicht, trotzdem sollten die Fans gegen den LASK für einen Schub sorgen. "Die Spieler wissen ja gar nicht mehr, wie es ist, vor Menschen einzulaufen, da wird man sentimental", sagte Trainer Didi Kühbauer. Rapid kann aus eigener Kraft Zweiter bleiben, die Saisonziele sind erfüllt. Kühbauer wollte unter keinen Umständen über zuletzt drei Niederlagen sprechen. "Wir wollten in die Top drei, das ist gelungen. Ich lasse mir die Saison nicht schlechtreden. Sie war sehr, sehr gut. Natürlich nicht utopisch."

Barisic sah "Verbesserungen in allen Bereichen", dankte den Mitarbeitern. "Wir haben die permanente Drucksituation überstanden." Was Kühbauer gegen den LASK erwartet? "Ein enges Spiel, viele Zweikämpfe." Als Zweiter nimmt man an der Quali zur Champions League teil, das ist eine Hausnummer. Als Dritter wäre man fix in einer Gruppenphase, in jener der neuen Conference-League, die die Welt kaum braucht. Mit Rang drei wäre Rapid fast auf der sicheren Seite. Barisic lehnt diesbezügliche Spekulationen ab. "Wir sind Sportsmänner."

In den Schlagzeilen

Gegner LASK ist der verhaltensauffälligste Klub im Land. Er könnte sogar noch auf Platz fünf abrutschen. Vor mehr als einem Jahr hatten die Linzer die Corona-Regeln ignoriert, sie hielten während des Lockdowns verbotene Mannschaftstrainings ab. Worauf vier Punkte abgezogen wurden. Später gab es Turbulenzen um das neue Stadion, die Planungskosten sind explodiert, es mussten einige Bereiche neu ausgeschrieben werden. So richtig brutal wurde es vor ein paar Wochen. News deckte Schwerwiegendes auf. LASK-Vizepräsident Jürgen Werner soll über eine Firmenbeteiligung mit den Transferrechten von LASK-Spielern Geschäfte gemacht und damit gegen Fifa-Regeln (das sogenannte "Third Party Ownership", kurz TPO) verstoßen haben. Die Indizienlage ist relativ erdrückend.

Der unabhängige Senat 5 der Bundesliga hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Linzer haben bis 1. Juni Zeit zur Stellungnahme, werden dann persönlich angehört. In welche Richtung Sanktionen gehen könnten, ist offen, da es einen Verstoß gegen das TPO-Verbot in Österreich noch nie gab. Die Liga entscheidet für sich; sollte es internationale Transfers betreffen, was anzunehmen ist, liegt die Zuständigkeit beim Weltverband. Ein Lizenzentzug und/oder der Ausschluss vom Europacup sind nicht auszuschließen.

Im Senat 5 sitzt übrigens auch Wirtschaftstreuhänder Stefan Lutz, ein langjähriger Geschäftspartner (Freund) von LASK-Präsident Siegmund Gruber. Lutz wird sich wohl noch für befangen erklären, alles andere wäre absurd. Gemeinsam mit Gruber hat er 2005 eine Hochschulschrift verfasst. Thema: "Voraussetzungen und Institutionalisierung sozioökonomischer Kooperation zur Prävention von Geldwäsche." Barisic äußerte sich zur Causa vorsichtig. "Noch gilt die Unschuldsvermutung, aber es ist starker Tobak."

Sturm Graz hat eine formidable Saison geliefert, ist fix Dritter, gastiert in Wolfsberg. Zuletzt wurde Rapid 4:1 deklassiert, man hat an Punkten gleichgezogen, das Torverhältnis ist allerdings schlechter. "Wir versuchen immer, das Maximum zu holen", sagte Trainer Christian Ilzer. "Der Vizemeistertitel in Österreich hat mit der Dominanz von Red Bull Salzburg einen ganz besonderen Stellenwert."

Marsch wird weinen

In Salzburg wird nach der Partie gegen die WSG Tirol, also kurz vor 19 Uhr gefeiert. Mit 3000 Fans. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer überreicht die Meisterschale. Kapitän Andrea Ulmer nimmt sie in Empfang. Die Aufregung beim 35-jährigen Außenverteidiger dürfte sich in Grenzen halten, eine permanente Wiederholung, die achte Zeremonie in Folge. Bierduschen sind eingeplant. Die WSG Tirol wird Respekt zollen: "Wir stehen natürlich vor dem Spiel Spalier, das gehört sich", sagte Trainer Thomas Silberberger.

Salzburgs Coach Jesse Marsch wechselt ja nach Leipzig. Er lässt zwei Doublegewinne zurück, mehr ging nicht. Der US-Amerikaner hat angekündigt, sentimental zu sein. Die Spannbreite der sichtbaren Gefühle reicht von Tränen über Schluchzen bis hin zu Weinkrämpfen. Die Fußballer Sekou Koita und Mohamed Camara werden auch gerührt sein. Das Duo war beim Nationalteam von Mali des Dopings überführt worden, hat die dreimonatige Sperre abgesessen. "Sie haben gut trainiert, sind bereit", sagte Marsch noch ungerührt. (Christian Hackl, 21.5.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga am Samstag (alle live Sky Sport Austria, alle 17.00 Uhr):

SK Rapid Wien – LASK (Wien, Allianz Stadion). Bisherige Saisonergebnisse: 3:0 (h), 2:1 (a), 1:1 (a)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Barac – Schick, D. Ljubicic, Petrovic, Ullmann – Knasmüllner, Fountas – Kara

Ersatz: Gartler – Sonnleitner, Grahovac, Greiml, Ritzmaier, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Arase (Muskelprobleme), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle im Aufbautraining)

LASK: Schlager – Filipovic, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Michorl, Renner – Goiginger, Eggestein, Balic

Ersatz: Gebauer – Ramsebner, Potzmann, Grgic, Madsen, Griger, Reiter

Ersatz: Gruber (Kreuzbandriss), Karamoko (Adduktoren), Raguz (Kreuzbandriss), Wiesinger (Bandeinriss im Sprunggelenk)

* * *

Red Bull Salzburg – WSG Tirol (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena). Bisherige Saisonergebnisse: 5:0 (h), 4:2 (a), 2:3 (a)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Solet, Ulmer – Okafor, Camara, Junuzovic, Aaronson – Daka, Berisha

Ersatz: Mantl – Bernardo, Seiwald, E. Mwepu, Adeyemi, Koita

Es fehlen: Bernede (gesperrt), Wöber (Sprunggelenk), Vallci (Achillessehnenriss)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Naschberger, Rieder – Pranter, Baden Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Hager, Gölles, Smith, Anselm, Toplitsch, Dedic

Es fehlt: Celic (gesperrt), Buchacher (muskuläre Probleme)

* * *

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz (Wolfsberg, Lavanttal-Arena). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (h), 2:1 (a), 1:0 (a)

WAC: Kuttin – Novak, Henriksson, Lochoshvili, Giorbelidze – Taferner, Leitgeb, Liendl, Wernitznig – Röcher, Joveljic

Ersatz: Kofler – Muharemovic, Schöfl, Stratznig, Jasic, Dieng, Vizinger

Es fehlen: Baumgartner (gesperrt), Peretz, Sprangler (beide Mittelfußknochenverletzung)

Fraglich: Henriksson (Nasenbeinbruch)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante – Kiteishvili, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Geyrhofer, Jäger, Hierländer, Huspek, Shabanhaxhaj, F. Mwepu, Friesenbichler, Balaj

Es fehlen: Ingolitsch (Knieverletzung), Trummer (bereits im Mannschaftstraining)

Fraglich: Hierländer (muskuläre Probleme)