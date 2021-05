Salzburger Polizisten haben einen Reporter bei seiner Arbeit kurzfristig festgenommen. (Symbolbild) Foto: APA/Barbara Gindl

Die Salzburger Polizei hat einen Reporter kurzfristig bei der Arbeit festgenommen. Das teilt der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) in einer Aussendung mit und spricht von "einem überschießenden Polizeiangriff auf einen Journalisten". Die Polizei bestätigte die Festnahme, diese habe aber der Personenüberprüfung gedient.

Der Journalist arbeitet für "oe24" und berichtete am Freitagnachmittag von einem Pressetermin von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Rund 50 Personen, größtenteils Corona-Maßnahmengegner, demonstrierten dort. "Plötzlich wurde ich von hinten an eine Wand gedrückt, das war sehr schmerzhaft", erzählte der Journalist der APA. "Drei junge Polizisten sagten mir, ich solle sofort aufhören zu filmen und zu fotografieren." Selbstverständlich habe er den Polizisten erklärt, dass er von der Presse sei und nur seinen Job mache. Trotzdem sei er gefesselt und festgenommen worden.



Polizei bestätigt Anhaltung

Hans Wolfgruber, Pressesprecher der Landesdirektion Salzburg, bestätigt auf Anfrage des STANDARD eine Spontankundgebung am Freitag auf Grund des Kanzlerbesuchs. An einem Lokal hätten Teilnehmer, zum Teil filmend, versucht, zum Kanzler und zum Salzburger Landeshauptmann zu gelangen. Eine Person sei dabei kurzfristig aufgehalten worden. "Im faktischen Terminus war es eine kurzfristige Festnahme", sagt Wolfgruber. Die habe aber in keiner Einlieferung resultiert, sondern der Betroffene sei angehalten und zur Polizeiinspektion gebracht worden, um dort seine Personalien zu überprüfen. Laut dem Pressepsrecher sei das eine Maßnahme gewesen, um die Beamten und den Angehaltenen während der Personenüberprüfung zu schützen.

"Im Zuge dieser Überprüfung hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ein Journalist war und kein Versammlungsteilnehmer", sagt Wolfgruber, "Dann wurde natürlich die Anhaltung sofort beendet." Wolfgruber schätzt, dass der Vorfall etwa fünf bis zehn Minuten in Anspruch genommen habe. Der Sachverhalt liege jetzt der Dienst- und Verwaltungsbehörde zur Beurteilung vor. Der Einsatz werde evaluiert und Verbesserungsmöglichkeiten, wie bessere Kennzeichnung von Medienvertretern, evaluiert. Man sei zudem im Austausch mit dem betroffenen Medienvertreter.

Oswald Klotz, Präsident ÖJC, kritisiert bereits vor der Stellungnahme der Polizei das Vorgehen der Beamten scharf und nannte sie einen "unglaublichen Skandal". Klotz fordert eine sofortige Untersuchung des Vorfalls, eine offenbar notwendige Schulung der Salzburger Polizisten im Umgang mit arbeitenden Journalisten und eine offizielle Entschuldigung beim betroffenen Reporter. (agr, APA 22.5.2021)