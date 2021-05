Die fünfte Partie gegen Boston findet am Sonntag in Washington statt

Es sieht nicht gut aus für Michael Raffl (rechts).

Foto: APA/AFP/Glanzman

Washington – Die Washington Capitals mit Michael Raffl stehen in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League vor dem Aus. Der Hauptstadtclub unterlag am Freitag den Boston Bruins nach zuvor drei erst in der Overtime entschiedenen Spielen auswärts klar mit 1:4 und geriet in der "best of seven"-Serie 1:3 in Rückstand. Im nächsten Match am Sonntag haben Raffl und Co. aber immerhin in ihrer eigenen Halle die Chance, das vorzeitige Aus abzuwehren.

NHL

Die vierte Partie war eine klare Angelegenheit für die Bruins, die durch Brad Marchand (28./PP) sowie einen Doppelschlag von David Pastrnak (41./PP) und Charlie Coyle (42.) die Weichen auf Sieg stellten. Den Caps gelang durch Superstar Alex Owetschkin (45./PP) nur das 1:3. In der Schlussphase erhöhte Matt Grzelcyk (55.) mit dem dritten Powerplaytreffer der Bruins auf 4:1. Raffl erhielt 7:49 Minuten Eiszeit und gab dabei einen Torschuss ab. (APA; 22.5.2021)



NHL-Ergebnisse vom Freitag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Boston Bruins – Washington Capitals (mit Raffl) 4:1

Stand in der Serie: 3:1

St. Louis Blues – Colorado Avalanche 1:5

Stand in der Serie: 0:3

Nashville Predators – Carolina Hurricanes 5:4 n.2.V.

Stand in der Serie: 1:2

Edmonton Oilers – Winnipeg Jets 0:1 n.V.

Stand in der Serie: 0:2