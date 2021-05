Unumstritten ist eigentlich nur eines: Der Eurovision Song Contest (ESC) zieht Jahr für Jahr massives Zuschauerinteresse auf sich. Und zwar eines, das längst nicht nur auf Europa beschränkt ist: In Australien ist die Fanschar dermaßen groß, dass das Land vom anderen Ende des Planeten aus sogar mitmachen darf – also zumindest, wenn man es ins Finale schaffen würde. Und selbst bislang dem Eurovision-Hype weitgehend abholde Regionen wie die USA dürften sich nicht mehr allzu lange wehren können. So wurde der Event des Jahres 2021 dieses Jahr auch dort bereits live übertragen, und zwar auf Peacock, dem Streaming-Service des großen US-Senders NBC.

Eine Frage der Perspektive

Die Motivationslage der Zuseher fällt hingegen – dezent formuliert – eher "heterogen" aus. Während die einen mit gebotenem Ernst auf der Suche nach musikalischen Höhepunkten sind, wählen andere einen weniger nüchternen Zugang zur Thematik. Der ESC ist also Jahr für Jahr immer auch ein Fest der bösen bis sehr bösen Kommentar, und somit natürlich ein Tag der Meme-Festspiele.

Und während den Event – Achtung Spoiler – auf der musikalischen Ebene offenbar wirklich Italien gewonnen hat, gibt es bei den Memes ganz andere Sieger. Frei nach dem Motto "Die letzten werden die ersten sein" durfte Deutschland zumindest in dieser Hinsicht einen (unfreiwilligen?) Höhepunkt zu dem Event beitragen. Immerhin war die Reaktion auf das folgende Ergebnis bereits mitten in den Auftritt selbst verpackt.

Im Folgenden eine Auswahl einige der besten Memes des Abends – wie immer mit der Bitte um den Thema angemessen niveauvolle Ergänzungen im Forum. (red, 23.05.2021)