Giannis Antetokounmpo feiert mit den Bucks einen knappen Auftaktsieg. Foto: USA TODAY Sports

New York – Mit Heimsiegen im Osten und Auswärtserfolgen im Westen haben am Samstag die Play-off-Spiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA begonnen. Kevin Durant steuerte 32 Punkte und 12 Rebounds zum 104:93-Erfolg der Brooklyn Nets über die Boston Celtics bei. Im US-Bundesstaat Wisconsin setzten sich die Milwaukee Bucks gegen Miami Heat in der Overtime durch, Khris Middleton sorgte mit seinen Punkten 26 und 27 nur 0,5 Sekunden vor der Sirene für das 109:107.

In Los Angeles siegten die Dallas Mavericks angeführt von ihrem slowenischen Star Luka Doncic bei den Clippers mit 113:103 durch. Doncic erzielte nicht nur 31 Punkte, sondern sammelte auch noch zehn Rebounds und elf Assists. Die Portland Trail Blazers lösten ihre Aufgabe mit einem 123:109-Sieg bei den Denver Nuggets überraschend souverän.

Wirbel um LeBron James

Indessen hat Superstar LeBron James von Meister Los Angeles Lakers laut Medienberichten beim Besuch einer Werbeveranstaltung die Corona-Regeln der NBA gebrochen. James (36) soll am Mittwoch bei einem Event eines Tequila-Herstellers gewesen sein, bei dem er Investor ist.

Angeblich droht James wegen der Missachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften keine Sperre. Die Lakers starten am Sonntag gegen die Phoenix Suns ins Play-off-Achtelfinale.

Alle Besucher der Veranstaltung mussten einen negativen Test oder einen Impfnachweis erbringen. Dennoch war James' Verhalten ein Regelbruch, das bestätigte ein NBA-Sprecher dem Sender ESPN. Grundsätzlich sind in solchen Fällen Verwarnungen, Geldstrafen oder Sperren möglich. (APA, sid, 23.5.2021)