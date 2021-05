Alex Killorn lässt sich für seinen Treffer zum 4:1 gegen die Panthers feiern. Foto: imago images/ZUMA Wire

St. Paul (Minnesota) – Den Vegas Golden Knights sowie Meister Tampa Bay Lightning fehlt jeweils nur noch ein Sieg zum Aufstieg in die nächste NHL-Play-off-Phase. Die Knights stellten mit einem 4:0 bei den Minnesota Wild in der "best of seven"-Serie auf 3:1. Auch Tampa feierte mit einem klaren 6:2 über die Florida Panthers den dritten Sieg im Achtelfinale.

Die New York Islanders gewannen mit 4:1 gegen die Pittsburgh Penguins und glichen in der Serie zum 2:2 aus. Außerdem meldeten sich die Toronto Maple Leafs ohne John Tavares mit einem 5:1-Erfolg zurück. Der Kapitän hatte sich im vorangegangenen Duell in einem Zweikampf eine Kopfverletzung zugezogen. Nach zwei Spielen steht es gegen die Montreal Canadiens unentschieden. (APA, 23.5.2021)

NHL-Ergebnisse vom Samstag – Play-off-Achtelfinale ("best of seven"):

West Division: Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 0:4; Stand 1:3.

East Division: New York Islanders – Pittsburgh Penguins 4:1; Stand 2:2.

Central Division: Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 6:2; Stand: 3:1

North Division: Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens 5:1; Stand 1:1.