War so schwer auszulösen, dass es erst nach Tipp eines Entwicklers öffentlich wird. Angeblich gibt es noch andere Geheimnisse in der ersten Xbox.

Ein "neues" Easter Egg für eine alte Konsole. Grafik: Kotaku

Das Ziel eines jeden Easter Eggs ist es, früher oder später von irgendjemandem gefunden zu werden. Die Kunst ist es also solche versteckte Späßchen auf eine Weise zu verstecken, dass sie nicht gleich auffallen, aber doch dafür zu sorgen, dass früher oder später jemand darüber stolpert. Den zweiten Punkt dürfte einer der Originalentwickler von Microsofts erster Spielekonsole nicht vollständig verinnerlicht haben.

Ablauf

Nach rund 20 Jahren wird nun ein bislang unbekanntes Easter Egg bei der Xbox bekannt – allerdings erst nachdem ein Entwickler einen Tipp gegeben hat. Garantierte der dafür notwendige Ablauf an Aktionen doch schon fast, dass es nie jemand finden würde. So muss dafür eine beliebige CD als Soundtrack gerippt werden, der dann mit dem Namen "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!" versehen wird. Anschließend taucht in den Xbox-Einstellungen an jener Stelle, wo sonst die Systeminformationen zu finden sind, eine Liste aller auf, die am Xbox Dashboard mitgearbeitet haben.

Bei Kotaku konnte man das Ganze nach dem Hinweis tatsächlich bestätigen. Der Infogeber gab zu Protokoll, dass es an der Zeit gewesen wäre, diese Spielerei nun öffentlich zu machen, bevor sie dauerhaft unentdeckt bleibt. Die Art, wie das "neue" Easter Egg ausgelöst wird, erinnert dabei an ein bereits bekanntes. Benennt man einen neuen Rip nämlich als < > führt dies dazu, dass eine Art Abspann präsentiert wir, in dessen Folge die Konsole neu startet.

Unklar bleibt, wie viele das Ganze überhaupt noch ausprobieren können. Selbst Kotaku betont, dass man zunächst Schwierigkeiten hatte, überhaupt noch ein funktionstüchtiges Modell aufzutreiben. 20 Jahre sind nun mal eine nicht so kurze Zeit für solche Hardware.

Weitere Geheimnisse

Zudem dürfte es sich nicht um das letzte bislang unentdeckte Easter Egg handeln. So streicht Kotaku hervor, dass Seamus Blackley, einer der Designer der ersten Xbox schon vor Jahren behauptet hat, dass es noch ein unentdecktes Geheimnis gibt. Auf eine aktuelle Nachfrage betonte er, dass es dabei nicht um jenes "Timmy"-Easter Egg ging, das gerade aufgedeckt wurde – genau gesagt, wusst er von diesem selbst nichts. Das von ihm angedeutete "Easter Egg" soll etwas mit der Bootanimation der Konsole zu tun haben – nur falls sich jemand auf die Suche geben will. (red, 23.05.2021)