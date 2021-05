Auf in die Champions League. Foto: Paul Ellis/Pool via AP

Liverpool – Titelverteidiger Liverpool und Chelsea haben sich in der englischen Fußball-Premier-League am Schlusstag die Plätze drei und vier gesichert. Die "Reds" bezwangen Crystal Palace am Sonntag 2:0 und überholten damit die Londoner, die bei Aston Villa 1:2 unterlagen. Trotzdem reichte es aus Sicht von Chelsea für den letzten Champions-League-Platz, da Konkurrent Leicester ohne Christian Fuchs zu Hause im eigenen Stadion gegen Tottenham eine 2:4-Niederlage einstecken musste.

Die "Spurs" verdrängten dadurch den Erzrivalen Arsenal, der 2:0 gegen Brighton gewann, vom letzten Europacup-Platz. Mit einem Zähler mehr setzte sich Tottenham auf den siebenten Rang, der die Pforte zur neuen Conference League öffnet. Meister Manchester City beendete die Spielzeit in Torlaune mit einem 5:0-Kantersieg gegen Everton. Am kommenden Samstag, 29. Mai, bestreiten Chelsea und ManCity in Porto das Finale der Champions-League-Saison 2020/21.

Southampton, das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl, musste sich bei West Ham 0:3 geschlagen geben. Als die drei Absteiger waren Fulham, West Bromwich und Sheffield United bereits festgestanden. (APA, 23.5.2021)

Ergebnisse:

Arsenal – Brighton and Hove Albion 2:0 (0:0)

Aston Villa – Chelsea 2:1 (1:0)

Fulham – Newcastle United 0:2 (0:1)

Leeds United – West Bromwich 3:1 (2:0)

Leicester City – Tottenham Hotspur 2:4 (1:1)

Leicester: Fuchs Ersatz

Liverpool – Crystal Palace 2:0 (1:0)

Manchester City – Everton 5:0 (2:0)

Sheffield United – Burnley 1:0 (1:0)

West Ham – Southampton 3:0 (2:0)

Wolverhampton Wanderers – Manchester United 1:2 (1:2)