I miss the river Shannon

And the folks at Skibbereen

The moorlands and the meddle

With their forty shades of green...



So sang dereinst Johnny Cash über die grüne Insel, die ein bewegtes Leben hinter sich hat. Die Lieblingsinsel aller, die an Ophidiophobie leiden, denn vor Schlangen muss sich in Irland niemand fürchten. Die hat schließlich der Nationalheilige St. Patrick mit starker Hand ins Meer geschleudert - Ungläubige beharren allerdings bis zum heutigen Tage darauf, dass der Mangel an Schlangen auf klimatische Verhältnisse während der letzten Eiszeit zurückzuführen sei, aber das ist eine andere Geschichte.



Photochrom-Drucke



Eindrücke, wie man sich Irland zu Ende des 19. Jahrhunderts vorstellen kann, geben die folgenden Photochrom-Druck, die alle zwischen 1890 und 1900 angefertigt wurden. Das komplizierte Flachdruckverfahren wurde 1888 entwickelt. Ausgehend von einem Schwarzweiß-Negativ wurden bis zu 15 Belichtungen des Fotos hergestellt, die als Ausgangspunkt zur Anfertigung für Lithografie-Steine dienten. Jeder der mit einer lichtempfindlichen Schicht (meist Bitumen) überzogenen Steine war die Grundlage einer Farbe. Das Gesamtbild ergab sich durch das Übereinanderdrucken der Farben auf Karton.

Cliffs at Moher | County Clare. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Clifden | County Galway. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Glendalough | County Wicklow. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Glengariff Harbor | County Cork. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Londonderry | County Derry. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Ross Castle, Killarney | County Kerry. Foto: Library of Congress | No known restrictions

The Dargle Bridge | County Wicklow. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Giant's Causeway | County Antrim. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Phoenix Park, Dublin | County Dublin. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Portrush | County Antrim. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Glenoe Village | Country Antrim. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Meeting of the Waters, Killarney | County Kerry. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Tunnel near Glengariff | County Cork. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Blarney Castle | County Cork. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Killybegs | County Donegal. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Royal Avenue, Belfast | Country Antrim. Foto: Library of Congress | No known restrictions

The Harbor, Kingstown | County Dublin. Foto: Library of Congress | No known restrictions

Es ist Ihnen bestimmt aufgefallen: Bei den Bildern herrscht ein gedeihliches Miteinander von Nordirland und der Republik Irland. Die Fotos stammen vom Ende des 19. Jahrhunderts, die Trennung in einen nördlichen (Nordirland) und südlichen Teil (Republik Irland) der Insel wurde jedoch erst im Government of Ireland Act von 1920 festgelegt.

Auch die Bezeichnung mancher Grafschaften (Countys) wurde im Lauf der vergangenen 100 Jahre geändert. Für diesen Beitrag wurden die ursprünglichen Bezeichnungen beibehalten. (Kurt Tutschek, 7.6.2021)





Bildquelle

Alle Photochrom-Drucke stammen aus der umfangreichen Sammlung der Library of Congress.

