1:3-Heimniederlage ohne Raffl besiegelte 1:4 in der "best of seven"-Serie

Endstation für die Capitals um Goalie Ilya Samsonow und Stürmer Alexander Owetschkin bereits in Runde eins des Play-offs. Foto: Reuters/Amber Searls-USA TODAY Sports

Washington – Für die Washington Capitals mit Michael Raffl ist die Saison in der National Hockey League nach der ersten Play-off-Runde beendet. Eine 1:3-Heimniederlage besiegelte in der Nacht auf Montag (MESZ) das 1:4 der Capitals in der "best of seven"-Serie gegen die Boston Bruins. Raffl selbst stand diesmal nicht auf dem Eis. (APA, 24.5.2021)