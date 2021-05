Ein entführtes Baby, ein erst auf den zweiten Blick mit Messer erstochener Dealer: Mit diesen Herausforderungen geht in Bremen am Pfingstmontag ein neues Ermittlerteam ans Werk, und was für eines: Jasna Fritzi Bauer als Liv Moormann gleich am ersten Tag in der Mordkommission, Dar Salim wiederum will sich als Mads Andersen eigentlich gerade in die Heimat Kopenhagen verabschieden. Dazu die schon Bremen-erprobte Luise Selb als Tatort-Spezialistin Linda Selb. Der "Tagesspiegel" sah eine vergebene Chance, der "Spiegel" zuviel Effekt und Dialogpointe. Die "Süddeutsche" fand Bauer und Salim "überzeugend". Und wie sehen Sie "Neugeboren"?

"Schon auch unterhaltsam" Markus Ehrenberg zeigt im "Tagesspiegel" enttäuschte Erwartung: "Das ist schon auch unterhaltsam. Aber irgendwie hat man sich von der Kombination Radio Bremen und Jasna Fritzi Bauer ('Rampensau', "Axolotl Overkill') mehr versprochen. Im Bemühen, einen besonderen, aber eben nicht allzu besonderen 'Tatort' zu schaffen, den möglichst viele gucken sollen, wurde eine erste Chance verpasst. " Keine Rede von einer Fernsehkrimirevolution, moniert Ehrenberg, "obwohl Radio Bremen seinem Team mit "How to Tatort" 2020 eine herrlich selbstironische, viel versprechende Mockumentary-Miniserie voraus geschickt hatte." Im Bild: Leonie Wesselow (links), sie spielt die Freundin des Ermordeten, Dar Salim und Jasna Fritzi Bauer. ORF/RB TV/Pressestelle/Sandra Hoever "Manchmal ehrgeizig auf Effekt inszeniert" "Spiegel"-Ermittler Christian Buß vermisst in der ersten regulären Folge das Gefühl aus der "Tatort"-Mockumentary: "Von dieser Lockerheit ist jetzt in der ersten regulären Folge wenig zu spüren. Die Handlung wird manchmal übertrieben ehrgeizig auf den Effekt inszeniert, zwischen den vielen Dialogpointen bleibt dann keine Luft zum Atmen." Buß gibt diesem "Tatort" aus Bremen sechs von zehn möglichen Punkten: "Lässiger Action-Held trifft auf Karriere-Nervensägen? Das ist am Ende ein bisschen zu wenig für das Jahr 2021 und die Millennials, die man mit diesem »Tatort« doch erreichen will." Im Bild: BKA-Expertin Linda Selb (Luise Wolfram, Mitte) erläutert Mads Andersen (Dar Salim, links) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, rechts) ORF/RB TV/Pressestelle/Sandra Hoever "Dreifaltige Schrulligkeit ohne Ego-Shooter" Claudia Fromme sieht "Neugeboren" in der "Süddeutschen Zeitung" deutlich positiver, auch wenn "am Ende trotzdem nichts gut" wird. Hier sei "das Typenspiel wichtiger als die Ermittlung. Da ist die erratische Selb (Bild), die sich schon früher in Bremen über schöne Leichen gefreut hat. Der dänische Ermittler Andersen sagt wenig, handelt schnell und blickt eindringlich. Natürlich hat er ein Geheimnis. Moormann duzt jeden, schnoddert herum – und schafft es so auf ihre Art, auf Augenhöhe mit den Menschen im Milieu zu reden. Ein feines Debüt des neuen Trios, vor allem, weil die dreifaltige Schrulligkeit so austariert gespielt wird, dass man nicht das Gefühl hat, drei Ego-Shootern bei der Arbeit zuzusehen, sondern einem Team." Fromme ist klar, dass da trotzdem nichts gut werden muss: Das "würde auch nicht zur Geschichte passen. Spielt ja in einem sozialen Brennpunkt und nicht in Cornwall." ORF/RB TV/Pressestelle/Sandra Hoever "Ein gelungener Einstand" STANDARD-Kritikerin Astrid Ebenführer empfiehlt die Premiere der neuen Ermittler in Bremen: "Die beiden Fälle hängen zusammen. Wer wie und warum welche Fäden spinnt, das entwirren die Kommissare spannend und ohne Abschweifungen in ihr Privatleben. Ein gelungener Einstand." (red, 24.5.2021)