"Garten-Retter" ist Matt Blashaw hilft rasch und beherzt beim gepflegten Verspießern im Grünen – schon beim Zuschauen. Foto: Home and Garden TV

Es wird viel geschimpft über das Kabelfernsehen, viel zu viel und viel zu Unrecht. "500 Kanäle und nix im Fernsehen", lautet ein gängiges Vorurteil. Das ist ein bisschen gemein. Weil: Man muss mit der richtigen Einstellung herangehen.

Wer will schließlich an einem verregneten Pfingstwochenende zum gefühlt hundertsten Mal auf einem der vertrauten Sender Sister Act sehen? Oder zum zweihundertsten Mal In den Schuhen meiner Schwester? Oder gar zum tausendsten Mal Zwei Himmelhunde ...? Eben. Das Kabel-TV ist eine wahre Wundertüte mit immer neuen Sendern.

Noch ein paar Lockdowns...

Zum Beispiel auf Platz 173. Da gibt es bei uns zu Hause jetzt Home & Garden TV. Der Sender steht für "Reality und Information", gehört zur Discovery-Gruppe, wie auch Eurosport, Animal Planet und Discovery Channel. Es ist herrlich, was man da alles Nützliches lernen kann. Die Garten-Retter haben mir gezeigt, wie ich meinen eigenen Wasserfall baue. Man braucht ein paar Steine, viel Folie, ein Gefälle, eine Pumpe, Schläuche – und natürlich einen Garten. Der fehlt zwar derzeit, aber noch ein paar Lockdowns mehr, und ich bin bereit, am eigenen Wasserfall zu verspießern.

Bruchbuden mit Megagewinn

Und dank des Ehepaars Kortney und Dave Wilson weiß ich jetzt auch, was mein Mann und ich in der Pension machen. Wie die Haus-Stylisten werden wir Bruchbuden für kein Geld kaufen und sie mit Megagewinn weiterverscherbeln. Mit ein bisschen Farbe und motivierten Handwerkern geht das ganz leicht! Egal, ob die Bahn vor der Haustür vorbeirattert: Wenn Wände und Überwurfdecken pastellfarben sind, verkauft sich das wie nix. Wie gesagt, man braucht nur die richtige Einstellung für Kabel-TV. (Petra Stuiber, 24.5.2021)