SWITCHLIST

20.15 DOKUMENTATION

Das Kreuz mit der Mafia 2014 exkommunizierte Papst Franziskus die Mafia und rief zum Kampf gegen das organisierte Verbrechen auf. Ein Schnitt in ein Netzwerk, das Mafiabosse und Kirchenmitglieder geknüpft haben. Um den gefürchteten sizilianischen Mafiaboss Salvatore "Totò" Riina geht es im Anschluss in der zweiteiligen Doku Corleone. Pate der Paten. Bis 21.40, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Fußballer Marko Arnautovic und Stephan Hering-Hagenbeck, Geschäftsführer des Tiergartens Schönbrunn, sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.00 KUBRICK

Eyes Wide Shut (GB/USA 1999, Stanley Kubrick) Nachdem ihm seine Ehefrau (Nicole Kidman) eine sexuelle Fantasie gesteht, gerät der junge Arzt William (Tom Cruise) in der Neujahrsnacht beim Streifzug durch ein klaustrophobisch-geheimnisvolles New York in ungeahnte Abenteuer. Stanley Kubricks hypnotisches Meisterwerk basiert auf Arthur Schnitzlers Traumnovelle.

Bis 0.40, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Bodyguard und Brevier – Mit Bischof Kräutler am Amazonas Der Träger des Alternativen Nobelpreises in seiner aktiven Zeit als Bischof von Xingu bei einer seiner Pastoralreisen. 23.15 Die Waldmenschen Die Guarani, Brasiliens größte indigene Volksgruppe, ringen um den Grund und Boden ihrer Ahnen. Bis 23.50, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Schriftstellerin Monika Helfer, Unternehmer Matthias Strolz, Autor Radek Knapp und Myability-Gründer Gregor Demblin sind zu Gast bei Heinz Sichrovsky.

Bis 23.35, ORF3

23.00 REPORTAGE

Alltagsdroge Crystal Meth – Der Rausch der Dunkelziffer Über Tschechien und vermehrt über die Niederlande wird die Droge Crystal Meth geschmuggelt und ist in allen Gesellschaftsschichten präsent. Bis 23.45, 3sat

0.50KOMÖDIE

Müllers Büro (A 1986, Niki List) Nicht Sam Spade, sondern Max Müller (Christian Schmidt) heißt der Privatdetektiv, der sich zusammen mit seinem Freund Larry (Andreas Vitásek) in Niki Lists Film-noir-Musical-Parodie auf die Suche nach einem in der Wiener Unterwelt Verschwundenen macht. In den 1980er-Jahren ein großer Hit in Österreichs Kinos. Bis 2.30, ORF 2

Werden von einer mysteriösen Klientin beauftragt, ihren verschwundenen Verlobten zu suchen: die Detektive Larry (Andreas Vitásek, links) und Max Müller (Christian Schmidt) in "Müllers Büro", ORF 1, 0.50 Uhr. Foto: ORF/Wega Film

(Karl Gedlicka, 25.5.2021)