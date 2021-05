Jair (12) wurde in den USA geimpft, wo das Vakzin von Biontech/Pfizer bereits für alle ab 12 Jahren zugelassen ist. In Europa wird die Zulassung für Jugendliche noch geprüft. Foto: afp / PATRICK T. FALLON

Die Zahl der impfbaren Menschen in Österreich dürfte in den kommenden Tagen größer werden, weil das Mindestalter für die Immunisierung aller Voraussicht nach gesenkt wird. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat vergangene Woche angekündigt, "dass die EMA-Zulassung von Biontech für Zwölf- bis 15-Jährige in den nächsten wenigen Tagen oder Stunden unmittelbar bevorsteht." Rund 400.000 Jugendliche würden somit demnächst "impfbar", heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

In den USA wurde der Biontech-Impfstoff bereits für Jugendliche über zwölf zugelassen, die Impfkampagne ist dort schon Mitte Mai angelaufen.

Das ist nicht nur gemessen an der Gesamtbevölkerung eine relevante Größe, sondern angesichts der Wiedereinführung des Normalbetriebs an Schulen wichtig, um eine Ausbreitung der Krankheit über den Schulbesuch bestmöglich zu verhindern.

"Genug Impfstoff"

Ein Anwachsen der Impf-Zielgruppe stellt aber auch die Logistik vor neue Herausforderungen. Während sich die türkis-grüne Bundesregierung sicher zeigt, dass mit Ende Juni alle Impfwilligen auch zumindest ihren ersten Stich erhalten werden, sind die Verantwortlichen in der Stadt Wien skeptisch, was die dafür notwendigen Liefermengen betrifft. Das gilt dann insbesondere für die Impfung für Jugendliche, sollte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) das Biontech-Vakzin tatsächlich für Zwölf- bis 15-Jährige zulassen.

"Es wird jedenfalls genug Impfstoff vorhanden sein, um allen Jugendlichen, die das wollen, noch vor dem Schulstart im September eine Dosis anzubieten", heißt es aus dem Gesundheitsministerium auf Anfrage des STANDARD.

Vage Lieferangaben

Ganz genau weiß man dort aber auch nicht, wann wie viel Impfstoff da sein wird, da die Herstellerfirmen genaue Zahlen im Vorfeld erst kurzfristig liefern. Im dritten Quartal, so viel ist zu erfahren, würden zwölf Millionen Dosen Covid-Impfstoff nach Österreich gelangen, "der Großteil davon werden mRNA-Impfstoffe sein", heißt es aus dem Ministerium. Wie viel davon im Juli und August, also vor Beginn des neuen Schuljahres, geliefert wird, ist also unklar. Genauso wie der Anteil des voraussichtlich bald für Jugendliche zugelassenen Biontech-Impfstoffes. Moderna, der Hersteller des zweiten in Europa zugelassenen mRNA-Impfstoffs, hat einen Zulassungsantrag für Jugendliche für Anfang Juni angekündigt.

In den meisten Bundesländern können sich Zwölf- bis 15-Jährige bereits auf den jeweiligen Impfplattformen als Interessenten vormerken lassen, Termine werden allerdings noch nirgends vergeben. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) zeigt sich auch zurückhaltend, was allzu optimistische Prognosen für die Durchimpfung dieser Altersgruppe betrifft – auch deshalb, weil ja im Sommer etliche Zweit- und auch schon so manche Drittstiche verabreicht werden müssen. Es sei schon zu schaffen, aber einfach werde es nicht, heißt es aus Wien.

500.000 Dosen pro Woche

Auf dem Stand von Pfingstmontag wurden in Österreich mehr als 4,5 Millionen Impfdosen im elektronischen Impfpass eingetragen. Die Zahl der zugesagten Biontech-Impfdosen steigt in den kommenden Wochen noch: Derzeit liefert die Firma rund 309.000 Dosen pro Woche, ab Juni sind es fast 500.000 Stück. (Sebastian Fellner, 25.5.2021)