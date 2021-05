Die Regierung sei "alles andere als stabil", und deshalb müsse man auch über Neuwahlen und darüber, wer in diesem Fall antritt, diskutieren, sagt Herbert Kickl. Foto: Reuters/Foeger

Nicht nur "ZiB 2"-Moderator Martin Thür "kennt sich nicht mehr aus": Nach dem Auftritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) waren auch viele Zuseherinnen und Zuseher überrascht, wie man beispielsweise auf Twitter nachlesen konnte.

ORF

Statt seine Kritik an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weiterzuführen – der Minister meinte am Samstag in Richtung Kurz, der bereits frühere Öffnungen in Aussicht gestellt hatte, man solle die Bevölkerung nicht "mit unkonkreten Ankündigungen" verunsichern, "Luftschlösser" gebe es mit ihm keine –, wartete Mückstein selber mit der frohen Botschaft von Lockerungen auf: Schon am 10. und nicht am 17. Juni, wie Kurz vorgeschlagen hatte, könnten diese kommen. Er habe frühere Öffnungsschritte nie ausgeschlossen.

Und welche Lockerungen? Mückstein nennt etwa die Reduktion des Zwei-Meter-Abstands in der Gastronomie auf einen Meter. Die Sperrstunde würde er außerdem von 22 Uhr auf Mitternacht verlegen und in Innenräumen könnten statt vier Personen acht (jeweils plus Kindern) zusammensitzen. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass sich das Personal überall wie in Wien drei Mal wöchentlich testen lässt, sagte der Minister. Im Freien soll es auch bei Outdoor-Veranstaltungen keine Masken mehr geben. Bleiben sollen sie, wo viele Menschen zusammenkommen, z.B. in Schulen, wohl auch im Handel. Da kann sich der Gesundheitsminister aber ab Juli einen Wechsel von der FFP2-Maske auf einen einfachen Mund-Nasen-Schutz vorstellen.

Zufriedener Kanzler

Kurz reagierte hörbar amüsiert über Mücksteins "ZiB 2"-Auftritt: "Manchmal lösen sich Themen in der Innenpolitik innerhalb von wenigen Tagen ganz von allein auf. Also ich bin sehr froh, ich bin sehr zufrieden. Es sind jetzt alle der Meinung, dass Öffnungen richtig sind, und das ist gut so." Der Freitag werde ein guter werden – an diesem Tag ist ein Treffen mit Landeshauptleuten und Expertinnen und Experten geplant.

Auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) reagierte zufrieden und bedankte sich bei Mückstein für die "Klarstellung". Am Wochenende war sie ob der Kritik von Mückstein an Kurz "verwundert" gewesen.

Regierung laut Kickl "alles andere als stabil"

Damit ist die Koalitionslinie zwar wieder eine einheitliche. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sieht die türkis-grüne Koalition aber dennoch am Ende, wie er am Dienstagmorgen im Ö1-"Morgenjournal" ausführte. "Da weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte tut." Und das sei "eigentlich ein unhaltbarer Zustand" in einer Regierung. Es sei deswegen wichtig, dass die Diskussion um Neuwahlen geführt werde und man auch debattiere, wer in diesem Fall für die FPÖ antrete, sagte Kickl. "Nicht aus Eigeninteresse, sondern weil die politischen Rahmenbedingungen eine solche Diskussion notwendig machen." Die Episode zwischen Kurz und Mückstein zeige, dass es "drunter und drüber" gehe in dieser Koalition und dass die Regierung "alles andere als stabil" dastehe.

Hofer habe "kurzsichtige Fehlinterpretation" abgegeben

Kickl hatte bekanntlich bereits vor einigen Tagen erklärt, er stehe als Spitzenkandidat für die FPÖ zur Verfügung. Bundesparteiobmann Norbert Hofer hatte sich über den Zeitpunkt gewundert. Kickl bezeichnete diese Reaktion am Dienstag wiederum als "kurzsichtige Fehlinterpretation". Seine Ankündigung sei "verantwortungsbewusst, strategisch richtig und vorausschauend" gewesen. (Lara Hagen, 25.5.2021)