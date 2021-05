Apples Entwicklerkonferenz beginnt am 7. Juni, Jon Prosser zufolge dürfte neben Software-Ankündigungen auch neue Hardware zu erwarten sein

Foto: Screenshot/Apple

Anfang Juni findet erneut Apples diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC statt. Offiziellen Aussagen zufolge beginnt das Event am 7. Juni mit einer Keynote, in der die wichtigsten Updates für alle Plattformen enthüllt werden sollen. Noch am Montag meldete sich zudem der Leaker Jon Prosser auf Twitter zu Wort und behauptete, dass Apple auch ein neues Macbook Pro vorstellen werde. Letzte Woche berichtete bereits "Bloomberg", dass entsprechende Computer mit neuen Apple-SoCs bereits im Sommer erscheinen könnten.

Die neuen Laptops der Pro-Produktlinie sollen ein neues Design erhalten, das möglicherweise dem iPad Pro ähnelt. Außerdem könnte ein Mini-LED-Display zum Einsatz kommen, berichtet "9to5Mac". Berichten zufolge dürfte zudem zwei Größen zur Auswahl stehen, nämlich 14 Zoll und 16 Zoll. Zu den derzeitig verbauten USB-C-Anschlüssen sollen sich außerdem erneut ein HDMI-Port und ein SD-Kartenslot gesellen. Die Aufladung soll über Apples Magsafe möglich sein.

Neues Apple Silicon

Laut dem bereits erwähnten "Bloomberg"-Bericht soll der verbaute Chip zehn CPU-Kerne haben (acht Performance-Kerne und zwei Effizienz-Kerne). Außerdem sollen Nutzer zwischen Varianten mit 16 und 32 GPU-Kernen auswählen können.

Grundsätzlich liegt der Fokus des Events auf Software-Funktionen, trotz allem ist die Präsentation neuer Hardware nicht unüblich. So wurden 2019 der neue Mac Pro und der Pro Display XDR vorgestellt. Die WWDC findet dieses Jahr am 7. Juni als Livestream statt und kann ab 19 Uhr (MESZ) mitverfolgt werden. (red, 25.5.2021)