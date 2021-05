Giannis Antetokounmpo: 31 Punkte und 13 Rebounds. Foto: APA/AP/Phelps

Milwaukee (Wisconsin)/Denver (Colorado) – Die Milwaukee Bucks haben im Play-off der National Basketball Association nach einem überzeugenden 132:98 im Erstrunden-Duell mit Miami Heat den zweiten Sieg im zweiten Spiel der "best of seven"-Serie gelandet. Angeführt wurden die Bucks am Montag (Ortszeit) einmal mehr von Giannis Antetokounmpo, der 31 Punkte und 13 Rebounds anschrieb. Nach zwölf Minuten führten die Hausherren schon mit 26 Punkten. In der gesamten Partie warfen Milwaukees Spieler 22 Drei-Punkter.

Die Denver Nuggets schafften in ihrer Serie gegen die Portland Trail Blazers den 1:1-Ausgleich. Bester Mann beim 128:109 war bei den Nuggets der vor der Kür zum "MVP" (wertvollster Spieler) stehende Serbe Nikola Jokic mit 38 Punkten. Bei Portland war Damian Lillard überragend. Der 30-Jährige warf 42 Punkte und verbuchte auch 10 Assists. Neunmal war Lillard von jenseits der Drei-Punkte-Linie erfolgreich. (APA; 25.5.2021)



Play-off-Ergebnisse der NBA vom Montag (1. Runde, "best of seven"):

Eastern Conference:

Milwaukee Bucks – Miami Heat 132:98 (Stand in Serie: 2:0)

Western Conference:

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 128:109 (Stand in Serie: 1:1)