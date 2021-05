In Porto wird es echte Stadionatmosphäre geben. Foto: Reuters/Marchante

Porto – Zum Fußball-Champions-League-Finale in Porto dürfen 16.500 Zuschauer ins Estadio do Dragao. Nach einer Entscheidung der zuständigen Behörden dürfe die Arena mit rund 50.000 Plätzen beim Endspiel zwischen Manchester City und Chelsea FC am Samstag zu rund einem Drittel ausgelastet werden, teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag mit.

In den freien Verkauf sollten ab Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) aber nur 1.700 Tickets auf der Internetseite uefa.com gehen. Beide Finalisten haben für ihre Fans jeweils 6.000 Eintrittskarten erhalten.

Das Finale sollte ursprünglich in Istanbul ausgetragen werden. Grund für die Verlegung waren Sicherheitsbedenken. Großbritannien hatte die Türkei wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen auf eine "rote Liste" von Ländern gesetzt, aus denen eine direkte Einreise ins Vereinigte Königreich verboten ist. (APA, 25.5.2021)