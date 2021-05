Das Design der Playstation 5 ist alles andere als platzsparend. Besonders in horizontaler Ausrichtung wirkt der futuristische Look der Sony-Konsole etwas unbeholfen. Damit die PS5 auch in gängige TV-Kommoden passt, hat sich der Youtube-Kanal "DIY Perks" an einem Redesign versucht und das Innenleben der PS5 in ein selbstgebautes Holzgehäuse verpackt.

DIY Perks

Dünner Kern

Im ersten Schritt zerlegte Matthew Perks die Konsole, bis nur noch ihr Kernstück übrig blieb. Das Innenleben ist dem Youtuber zufolge beinahe so dünn wie ein Laptop. Der Kühlkörper benötige jedoch den meisten zusätzlichen Platz.

Den Kern der Konsole schraubte Perks an eine Kohlefaserplatte, die auf der Unterseite zwei Löcher für die LED-Lichter der PS5 besitzt. Ebenfalls am Boden angebracht ist ein Lüftungsgitter für den Ventilator. Für die Kühlung hielt sich Perks an das Design von Sony und verwendete Streifen aus Schaumgummi, um den Luftstrom innerhalb der Playstation zum Kühlkörper zu leiten.

Schicker Holzlook

Für den Rest des Gehäuses setzte der Bastler dunkles Walnussholz ein, das er zurechtschnitt, schliff und wachste. Für Anschlüsse, Lüftungsschlitze und einen Ein- und Ausschalter wurden entsprechende Aussparungen gesägt. Die Oberseite formte Perks wieder aus einer Kohlefaserplatte, in die er sechseckige Löcher für die Belüftung schnitzte.

Das Ergebnis des Do-it-yourself-Experiments ist eine nicht wiederzuerkennende und deutlich schlankerer Playstation 5. Auf vier spitzen Füßchen, die an der Unterseite angebracht wurden, steht die hölzerne Konsole besonders elegant in horizontaler Lage. Laut Perks arbeitet die neu konstruierte PS5 akustisch auf dem gleichen Level wie das Original, und auch ihre Performance sei seiner Einschätzung nach nicht eingeschränkt. (hsu, 25.5.2021)