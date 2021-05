Falls das für Sie persönlich oder in Ihrem Umfeld nicht so ist, heißt das lediglich eines: Sie ticken eben anders, als jene, die "gegendertes" Laufen schätzen. Und das sind gar nicht wenige. Nicht nur was den Bewerb (über 35.000 Teilnehmerinnen), sondern auch was das Training angeht.

Das ist nämlich eines jener "Features" die, den Frauenlauf auszeichnen: Es gibt nach Leistungsniveau und Ziel (es gibt ja einen 5- und einen 10-Kilometer-Bewerb) gestaffelte Trainingsgruppen. Gefühlt sind es 1000. Nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Am bekanntesten sind da die Kohorten Mittwochabend auf der Hauptallee. Zu beobachten, wie manche Männer nicht damit umgehen können, von Frauen überholt zu werden, ist einerseits mitunter lustig. Andererseits erklärt es, wieso es wichtig und richtig ist, dass es solche Läufe gibt.