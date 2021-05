Milli-Vanilli-Frontmann Fab Morvan und der "wahre" Sänger John Davis (re.) bei einem Auftritt 2020. imago/Nordphoto

Fürth – John Davis, einer der wahren Sänger hinter dem 1980er-Popwunder Milli Vanilli, ist mit 66 Jahren an Covid-19 gestorben. Milli Vanilli sorgten Ende der Achtziger mit Hits wie "Girl You Know It's True" oder "Baby Don't Forget My Number" für Aufsehen. Die beiden Frontmänner, Fab Morvan und der 1998 verstorbene Rob Pilatus, sangen allerdings immer nur Vollplayback.

Alles kam auf, als Milli Vanilli während einer US-Tour plötzlich ohne Ton dastanden, weil das Playbackband hackte. 1990 gab ihr deutscher Produzent und Macher Frank Farian (unter anderem auch verantwortlich für Boney M.) bekannt, dass die beiden eigentlich gar nicht singen konnten. Der Gesang kam unter anderem von anonymen Sängern wie John Davis. (schach, 25.5.2021)