Getrude Enderle war die erste Frau, die durch den Ärmelkanal schwamm. Foto: imago images/Everett Collection

Wien – Mit seinem Feature "Königin der Wellen: Die erste Frau, die durch den Ärmelkanal schwamm" über die Schwimmerin Getrude Ederle gewann STANDARD-Redakteur Lukas Zahrer die Kategorie Multimedia beim Sports Media Austria-Journalistenpreis 2021. Der Beitrag ist auch im Rennen um den Hauptpreis, ab Donnerstag bis 10. Juni kann über die vier Kategoriengewinner (Foto, Print, Multimedia, TV/Radio) abgestimmt werden.

In der Kategorie Foto gewann Helmut Ploberger, sein Foto "Bitte 2m Abstand halten" erschien in den "Oberösterreichischen Nachrichten". Bei "Text" liegt "Der zwölfte Mann" von Peter Wagner (ZEIT Online) vorne. Martin Unger setzte sich mit seiner ORF-Doku zum 80. Geburtstag von Ivica Osim in der Kategorie Video durch. (red, 25.5.2021)