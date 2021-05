Und damit gleich medias in res. Der Born, der als Studie noch El Born hieß, nach dem Künstler- und Modeviertel in Barcelona, ist das erste rein elektrische Fahrzeug der jungen Performance-Submarke. Die hat bekanntlich unter anderem den Auftrag, das Thema Elektro in Erscheinungsform Plug-in-Hybrid und Batterieelektrik zu forcieren, außerdem ist dies nach dem Formentor das zweite völlig eigenständige Cupra-Fahrzeug – es erinnert nichts an die Zusammengehörigkeit mit Seat.