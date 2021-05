Schwänzen gemeinsam die Schule: Miyu Sasaki und Jyo Kairi in dem mit der Goldenen Palme in Cannes prämierten Drama "Shoplifters – Familienbande", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Fuji Television Network / Gaga Corp. / AOI Pro. I.

20.15 FAMILIENDRAMA

Shoplifters – Familienbande (Manbiki kazoku, J 2018, Hirokazu Kore-eda) In seinem humorvollen, aber von falscher Sozialromantik freien Drama erzählt Hirokazu Kore-eda von einer in armen Verhältnissen am Rande von Tokio lebenden Familie, in der niemand mit dem anderen verwandt ist und die dennoch so etwas wie Geborgenheit vermittelt. Dafür gab es 2018 in Cannes zu Recht die Goldene Palme. Eine Dokumentation über den Film ist im Anschluss zu sehen. Bis 22.10, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Kampfzone Wald Hanno Settele schlägt sich mithilfe des Naturfotografen und Buchautors Conrad Amber durch das grüne Dickicht, Lisa Gadenstätter macht sich auf in hart umkämpfte Zonen des Landes. Bis 21.05, ORF 1

20.15 FUSSBALL

Finale der Uefa Europa League 2020/21 Villarreal und Manchester United treffen in Danzig aufeinander. Phillip Hajszan führt mit Florian Knöchl, Johnny Erl und Zlatko Junuzović durch das Spiel. Bis 23.45, Puls4

21.30 TALK

Re: Corona-Impfung – Befreiungsschlag oder Zwangsbeglückung? Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Wissenschaftsjournalist Kurt Langbein und Autorin Lena Doppel-Prix sind zu Gast bei Corrina Milborn. Bis 22.25, Puls 24

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Syrien – 10 Jahre Krieg Der Syrien-Konflikt gilt als der verheerendste und folgenschwerste Krieg seit Jahrzehnten. Experten und politisch Beteiligte wie der ehemalige US-Botschafter in Damaskus, Robert Ford, der türkische Regierungsberater Ibrahim Kalin, der Kommandeur der bewaffneten syrischen Opposition, Salim Idriss, oder der Assad-Biograf Sam Dagher sprechen über die Stationen und Motive dieses Kriegs. Bis 23.15, ORF 2

23.05 DRAMA

Der Kanal (PL 1957, Andrzej Wajda) 1944 ist der Warschauer Aufstand gegen die Nazis gescheitert. Eine Gruppe Überlebender begibt sich auf die Flucht durch das Abwassersystem. Andrzej Wajdas intensives Drama basiert auf einer Kurzgeschichte von Jerzy Stefan Stawiński, der den Warschauer Aufstand selbst miterlebt hat, und wurde 1957 mit dem Spezialpreis der Jury in Cannes ausgezeichnet. Bis 0.40, Arte

23.15 REPORTAGE

Weltjournal+: Momentaufnahmen – Die Kinder von Zaatari Das jordanische Flüchtlingslager Zaatari ist das größte Lager für Vertriebene des syrischen Bürgerkrieges und eines der größten Lager weltweit. Robert Pöcksteiner hat syrische Kinder in ihrem Lageralltag begleitet. Bis 0.05, ORF 2

0.40 DOKUMENTATION

Kathedralen der Kultur: Das Centre Pompidou Karim Aïnouz beleuchtet in seiner Doku einen Tag im Leben des von Renzo Piano und Richard Rogers gebauten und 1977 eröffneten Kulturmagneten im Herzen der französischen Hauptstadt. Bis 1.05, Arte