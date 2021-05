Dein Standard Steuern fürs Klima? Die ökosoziale Steuerreform, erklärt

Verena Mischitz, Yasaman Hasani, Harun Celik



2022 soll sie in Österreich kommen. Doch wie könnte so eine ökosoziale Steuerreform aussehen, und was bringt sie fürs Klima? Das klären wir in diesem Video