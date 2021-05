Reißen wir also der Welt einen Haxen aus! Je früher, desto besser: Nachdem der 17. Juni des heiligen Sebastian nun vom Onkel Doktor Wolfi mit dem 10. Juni unterboten wurde, wäre vielleicht der 3. Juni eine Option? Bitte ja nicht mit Freund Bibi telefonieren, Herr Bundeskanzler, der könnte nämlich im Gespräch fallen lassen, bei welcher Durchimpfungsrate in unserem Vorbildland Israel die Maskenpflicht im Freien gefallen ist. Na ja, wir gebrauchen eben unseren "Hausverstand". So smart – gibt es eigentlich die Covid-Neigungsgruppe "smart countries" noch? – wie die sind wir alleweil.

Im Ernst: Offenbar gibt es zurzeit mehrere Arten von "Hausverstand". Die Bandbreite ist ziemlich groß: von denen, die die von oben gesendeten oder zumindest unten so verstandenen Signale als Placet verstehen, mit Hunderten in der Disco zu feiern, bis zu jenen, die angesichts des erneuerten Landeverbots von Maschinen aus Großbritannien nachdenklich den Kopf wiegen. Hat ja im Winter eh super geklappt mit dem Draußenhalten der britischen Variante!

Nein, Sarkasmus ist nicht angebracht. Man gönnt es allen, Alten, Jungen, Mittleren, sich selbst, dass es nun buchstäblich wieder mehr Luft zum Atmen gibt. Wenn es gutgeht, werden sich die Vorsichtigen mitfreuen. Wenn es schiefgeht und wir im Herbst wieder eingesperrt werden: Wird sich jemand vor uns hinstellen und sagen, "Sorry, Fehleinschätzung unsererseits"? (Gudrun Harrer, 25.5.2021)