Mehr als 145 Millionen aktive Nutzer soll die Collaboration-Software MS Teams inzwischen haben, sagt Nadella – rund doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Foto: Screenshot/Microsoft

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns, und es hat eine digitale Welle über die Wirtschaft und Gesellschaft rollen lassen – das sind mehr oder weniger die Worte, die Manager großer Tech-Unternehmen seit etlichen Monaten predigen. So auch Satya Nadella, CEO von Microsoft, zur Eröffnung von Microsofts Developer-Messe Microsoft Build, die auch dieses Jahr komplett online stattfindet.

Nadellas auf dem Status-quo basierende Prognosen gehen jedoch noch einen Schritt weiter: Nicht nur, dass im Jahr 2030 rund zehn Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts auf Technologie-Unternehmen entfallen sollen – Nadella betont auch, dass es keinen "Tech-Sektor" mehr geben wird.

Vielmehr werde jede Organisation Technologie nicht nur in die eigenen Prozesse integrieren, sondern auch eigene Technologie entwickeln. Das zeige sich auch darin, dass das Wachstum von Developer-Neueinstellungen bei Non-Tech-Unternehmen größer ist als bei Tech-Unternehmen.

Die Zukunft der Arbeit...

Dabei verweist Nadella auch auf eines der Lieblingsthemen im Microsoft-Marketing: Die Zukunft der Arbeit. Mehr als 145 Millionen aktive Nutzer soll die Colaboration-Software MS Teams inzwischen habe, rund doppelt so viel wie noch vor einem Jahr.

Den großen Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten sieht bei Microsoft darin, dass Teams die verschiedenen Funktionen des Remote Work miteinander kombiniert – und wer talentierte Developer im Haus hat, der kann noch weitere Funktionen hinzufügen.

...von Windows...

Das große Zugpferd von Microsoft ist aber freilich weiterhin Windows. Und hier betont Nadella, dass Windows 10 inzwischen auf mehr als 1,3 Milliarden Geräten läuft. Und auch hier möchte man in den kommenden Tagen Neuigkeiten verkünden, die vor allem Developern das Leben erleichtern sollen.

Die Rede ist dabei von einem "Windows Subsystem for Linux" (WSL2), welches die Welten von Linux und Windows enger miteinander verschmelzen soll. Hier soll es künftig Erleichterungen für Developer in ihrer täglichen Arbeit geben.

...und der Bierproduktion

Im Vergleich dazu etwas lebensnaher ist etwas, das Nadella als "Metaversum" bezeichnet: Eine Welt aus erweiterter Realität und digitalen Zwillingen, in welcher Produktionsprozesse optimiert werden. Während das Konzept der erweiterten Realität dank diverser Augmented-Reality-Brillen in der breiten Gesellschaft schon bekannter ist, wirken digitale Zwillinge noch exotischer. Die Idee dahinter: Produkte und Prozesse werden digital 1:1 abgebildet, um diese zu optimieren.

In diesem Kontext nennt Nadella das Beispiel einer Brauerei, welche das gesamte Gebäude inklusive des Brauprozesses und der Logistikkette digital nachgebildet hat. So kann man am digitalen Abbild testen, wo noch Optimierungsbedarf besteht, etwaige Engpässe erkennen und zukünftige Entwicklungen prognostizieren. Bier würde man per se nicht gleich mit Technologie in Verbindung bringen – die Tatsache, dass aber eine Brauerei auf moderne digitale Möglichkeiten wie diese setzt, untermauert treffend Nadellas Eingangsthese.

Die Microsoft Build findet noch bis Donnerstag, 27. Mai, online statt. Die Teilnahme ist kostenlos unter diesem Link möglich. (Stefan Mey, 25.5.2021)