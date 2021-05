[Live] Hier geht es zum heutigen Coronavirus-Tagesüberblick

[Inland] Wie es zum Koalitionskrach kam – und zu Minister Mücksteins Wende.

Experten kritisieren unpassende Krisenkommunikation rund um weitere Lockerungen.

[Kommentar] Regierungszwist um Öffnungsschritte: Geglückte Ablenkung.

[International] Minsk sucht nach Flugzwischenfall Rückhalt in Moskau.

Wie sich Lukaschenko in Belarus mit Gewalt an der Macht hält.

[Sport] Andreas Herzogs Heimkehr zu der Admira.

[Causa Fellner] Anwältin: "Vielen Frauen geht es nicht um finanzielle Entschädigung".

[Energiewende] Wärmepumpe am Dach soll Gastherme in der Wohnung ersetzen.

[Blog] Aktien langfristig halten – welche Risiken berücksichtigen?

[Wetter] Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich ziehen bereits vormittags zeitweise dichte Wolkenfelder durch, dazwischen zeigt sich aber auch die Sonne. Nachmittags verdichten sich die Wolken aus Nordwesten weiter und ab dem späten Nachmittag sind auch einzelne Regenschauer zu erwarten. Bis 21 Grad.

[Zum Tag] John Waynes Geburtstag jährt sich am 26. Mai 2021 zum 114. Mal. Er war ein berühmter US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmproduzent und Regisseur, der mit Hollywoodstreifen wie "Rio Bravo" (1959), "The Alamo" (1960) und "El Dorado" (1967) zum Westernheld seiner Generation wurde und für seine Hauptrolle in "Der Marshal" (1969) mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.