Die Seilbahngondel stürzte am Wochenende in die Tiefe. Foto: EPA

Stresa/Rom – Die Staatsanwaltschaft der piemontesischen Stadt Verbania, die mit der Untersuchung des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern beauftragt worden ist, hat Ermittlungen gegen einige Bedienstete der Betreibergesellschaft der Seilbahn Stresa–Mottarone aufgenommen. Vermutet wird ein menschlicher Fehler hinter dem Unglück. Über Nacht soll es laut zahlreichen Medienberichten auch bereits drei Festnahmen gegeben haben. Unter ihnen soll sich der örtliche Betreiber befinden.

Einige Bedienstete wurden von den Ermittlern im Beisein ihrer Anwälte vernommen, berichteten italienische Medien. Die Staatsanwälte wollen ergründen, warum nach dem Kabelriss die Notbremse der Seilbahn nicht funktioniert hat. Der Verdacht lautet auf Fahrlässigkeit. Vermutet wird offenbar, dass die Notbremsen so manipuliert worden sein könnten, dass sie im Fall eines Unglückes nicht mehr greifen. Offenbar sollten damit ständige Halte während des laufenden Betriebs verhindert werden. Daher habe das Notsystem nicht mehr gegriffen, als es am Wochenende tatsächlich gebraucht geworden wäre.

Übung erst vor einem Monat

Das System wies Anomalien auf und hätte einen radikaleren Eingriff mit einer Dienstunterbrechung erfordert. "Bei der abgestürzten Kabine wurde das Notbremssystem manipuliert, um Ineffizienzen und Blockaden der Seilbahn zu vermeiden", die seit der Wiederaufnahme des Betriebs "Anomalien" aufwies, so die Staatsanwältin. Die Notbremse sei in dem Glauben außer Betrieb gesetzt worden, dass ein Kabelbruch niemals hätte eintreten können.

Eine Seilbahnkabine mit 15 Personen an Bord war am Sonntag kurz vor Erreichen der Gipfelstation abgestürzt, nachdem das Seilbahnkabel gerissen war. Nur ein Insasse, ein fünfjähriger Bub, überlebte schwer verletzt. Er kämpft in einem Krankenhaus in Turin um sein Leben, laut Berichten vom Dienstag soll er bald aus dem Koma geholt werden.

Die Unglücksursache ist bisher unklar. Der Betreibergesellschaft zufolge war die Notbremse der Seilbahn erst Anfang des Monats gewartet worden, eine Notfallübung mit einem simulierten Kabelriss und Notbremsenaktivierung sei im Dezember erfolgreich verlaufen. (APA, 26.5.2021)