Oftmals sind es besondere Lichtsituationen, die eine "normale" Szene in eine Bühne verwandeln. Gepaart mit dem richtigen Charakter und Timing sind das die Zutaten, nach denen ich in den ersten Monate meiner Fotografie gesucht habe. Der Mensch selber fungiert meist nur als Accessoire, eine Art menschlicher Maßstab in Relation zu seiner Umgebung.



März 2020: Das lange Warten (zeitgleich zur Selbstisolation im ersten Lockdown). Foto: Philipp Mohnberg

April 2020: Die drei Dreiecke. Foto: Philipp Mohnberg

April 2020. Foto: Philipp Mohnberg

Mai 2020: Spiegelbild einer Skulptur. Foto: Philipp Mohnberg

(Philipp Mohnberg, 28.5.2021)