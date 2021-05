Der Zimmerpreis für das "Hotel-Office" richtet sich nach der Wohnungsgröße des Gastes. Foto: Austria Trend Hotels

Homeoffice ist, um Arbeitsminister Martin Kocher zu zitieren, "gekommen, um zu bleiben". Er sagte dies im März anlässlich der Präsentation der von seinem Ministerium beim Meinungsforschungsinstitut OGM in Auftrag gegebenen Studie. Deren Ergebnis: 90 Prozent der Befragten (rund 1.400 Erwerbstätige und mehr als 1.600 Unternehmen) sind mit dem Homeoffice zufrieden.

Dennoch sehnen sich offenbar einige nach Abwechslung – Stichwort Lagerkoller. Dem trägt auch die Hotelbranche Rechnung und hält ein Angebot parat, das dem Wunsch nach Tapetenwechsel Rechnung trägt. Die Austria Trend Hotels zu Beispiel. Seit 21. Mai haben die meisten Häuser der zur Verkehrsbüro Group gehörenden Kette wieder geöffnet und lädt zum "Schöner Wohnen auf Zeit" in der eigenen Stadt.

Homeoffice am Bauernhof

Der Clou: Der Zimmerpreis für das "Hotel-Office" richtet sich nach der Wohnungsgröße des Gastes. Dieser bucht sein Zimmer und zeigt beim Check-in einen Nachweis seiner Wohnungsgröße vor – zum Beispiel ein Foto seines Mietvertrags oder des Grundrissplans der Wohnung. Pro Quadratmeter wird ein Euro pro Nacht für maximal zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück verrechnet. Ein eigener Schreibtisch, schnelles WLAN und viel Ruhe werden garantiert, ebenso wie die Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Für Kurzentschlossene, die keinen Nachweis der Wohnungsgröße erbringen und dennoch die Tapeten wechseln wollen, wird eine Pauschalrate von 60 Euro pro Nacht verrechnet. Die Anzahl der Nächte ist nicht limitiert. Das Angebot ist noch bis 21. Juli 2021 gültig. Alle Infos sind hier zu finden.

In eine ähnliche Kerbe schlägt das Angebot einiger Bauernhöfe, die "Hof-Office" anbieten, in Form eines längeren Aufenthalts am Bauernhof der für einen Tapetenwechsel sorgen soll. Vermarktet wird dies als neue Form des Slow Tourism. Es erinnert an die Sommerfrische, wo man früher nicht nur zwei Wochen, sondern den ganzen Sommer am Land verbracht hat. Heute soll es ein Mix aus nachhaltigem Denken, gesundem Essen, Umweltbewusstsein, sportlichen Aktivitäten, optimaler Erholung – und eben Büro – sein. Nähere Infos dazu findet man hier. (red, 26.5.2021)

