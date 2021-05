Umgebaute Kastenwägen oder Kleinbusse haben in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erlebt – aber auch schon früher dienten sie als Reisegefährt. Erzählen Sie von Ihren Erlebnissen!

Einfach weg und die absolute Freiheit genießen – das wünschen sich vor allem in Zeiten wie diesen viele Menschen. Und was eignet sich noch besser als das eigene Auto dazu, einzusteigen und einfach loszufahren? Stimmt: ein Kleinbus, Kastenwagen oder Wohnmobil, in dem man die Möglichkeit hat, zu übernachten. Je nach Modell gibt es darin auch kleine Kochecken, WC und Dusche.

Fahren, schlafen, essen – ein Campervan vereint all das und ermöglicht flexibles Reisen. Foto: imago images/Kickner

Grenzenlose Freiheit?

Doch auch bei der vermeintlich unkompliziertesten Art und Weise, seinen Urlaub zu verbringen, stößt man immer wieder an Grenzen. So ist das Abstellen des Wagens vielerorts unerwünscht oder verboten. Außerdem kann die Anschaffung eines Campervans ordentlich teuer werden – je nachdem, welche Ansprüche man an diesen hat. Beim Kauf eines älteren und meist günstigeren Gebrauchtwagens ist es allerdings wichtig, den Zustand überprüfen zu lassen, denn sonst können die laufenden Reparaturen ebenfalls viel Geld schlucken. Auch beim Umbau und der Gestaltung des Wagens gilt es einiges zu beachten. Dieser User berichtet:

