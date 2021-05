Der Kosmos-Verlag hat eine neue 3D-Version des Brettspielklassikers "Catan" präsentiert. Das 26-Jahre alte Spiel wurde bereits in verschiedensten Editionen umgesetzt, darunter digitale Versionen für PC, Konsolen und Smartphones. Für Playstation VR, Oculus und Samsung Gear erschien 2017 auch eine Virtual-Reality-Variante. Nun erhält auch das analoge Brettspiel ein dreidimensionales Update, das im Herbst erscheinen soll.

CATAN

Modellierte Felder

Die Spielsteine wie Siedlungen, Straßen und Städte waren bisher in den meisten Editionen dreidimensional. In der neuen Variante ist nun auch das Spielbrett realistischer. Die Landschaft der Insel ragt in Form von 19 modellierten Feldern aus dem Brett heraus. Die Modelle der Berge, Wälder und Weizenfelder Catans wurden dabei vom originalen Spielentwickler Klaus Teuber angefertigt, heißt es in der Ankündigung von Kosmos.

So sehen die 3D-Spielfelder aus. Foto: Catan GmbH

Diese 3D-Felder werden in einen stabilen Rahmen eingefügt, der das Meer darstellt und per Hand bemalt wurde. Dort sind auch kleine Skulpturen von Schiffen zu finden, die die Handelshäfen der Insel verkörpern. Die Rohstoffe, mit denen die Boote beladen sind, weisen dabei auf die Handelsvorteile hin, die Spielerinnen und Spieler erhalten, wenn sie dort eine Siedlung bauen.

300 Dollar

Bei der 3D-Edition handelt es sich um das "Catan"-Basisspiel. In Österreich und Deutschland kann es noch nicht bestellt werden, in den USA ist bereits eine Vorbestellung möglich. Dort kostet die aufpolierte Version des 26 Jahre alten Brettspiels 300 Dollar und ist ab August erhältlich. Wie hoch der Preis hierzulande ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. (red, 26.5.2021)