Die Toronto Maple Leafs auf Kurs.

Foto: APA/AP/Chiasson

Montreal – Die Toronto Maple Leafs sind auf besten Weg, das Prestigeduell mit den Montreal Canadiens im Playoff der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL für sich zu entscheiden. Im Duell der beiden erfolgreichsten Clubs der Ligageschichte feierten die Maple Leafs beim Rekordmeister am Dienstag einen 4:0-Erfolg und führten in der "Best of seven"-Serie nun mit 3:1.

NHL

Toronto kann nun am Donnerstag mit Heimvorteil erstmals seit 17 Jahren in die zweite Playoff-Runde einziehen.

Auch den Carolina Hurricanes fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg. Die Hurricanes besiegten die Nashville Predators mit 3:2 nach Verlängerung und liegen in der Serie 3:2 voran. (APA; 26.5.2021)



Playoff-Ergebnisse der NHL vom Dienstag (1. Runde, "best of seven"):

Central Division:

Carolina Hurricanes – Nashville Predators 3:2 n.V. – Stand: 3:2

North Division:

Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 0:4 – Stand: 1:3