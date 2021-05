Dass Fahrradfahren im Trend liegt, muss an dieser Stelle nicht extra betont werden. Nur so viel: Im letzten Jahr wurden in Österreich 496.000 Fahrräder verkauft, um zwölf Prozent mehr als im Jahr davor. Für die Tourismusbetriebe bedeutet dieser Trend, dass auch immer mehr Urlauber ihr Rad im Gepäck haben und auf Dienstleistungen rund um das Bike setzen.

Das einschlägige Urlaubsportal mtb-hotels.info wiederum widmet sich Hotels, die Mountainbike-Urlaube anbieten. Es hat heuer zum ersten Mal die 50 fahrradfreundlichsten Unterkünfte im Rahmen eines Awards ausgezeichnet. Dafür wurden Ausstattung, Service und Gästemeinungen von 690 Bike-Hotels, vorwiegend aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, im Detail ausgewertet.

Bike mit aufs Zimmer

Zu den wichtigen Serviceleistungen für Biker zählen Waschplätze, Reparaturbereiche, Wäscheservice, Abholservice bei Pannen, Tourenberatung oder geführte Touren sowie die sichere Aufbewahrung der Fahrräder. Apropos sichere Aufbewahrung: In so gut wie allen Hotels stehen absperrbare Fahrradräume zur Verfügung, aber die meisten Mountainbiker haben dennoch den Wunsch, das eigene Bike in das Hotelzimmer mitzunehmen.

Die Top Ten

Hotel Annelies Foto: Hotel Annelies

1. Hotel Annelies, Ramsau am Dachstein

Der Gewinner des MTB-hotels.info Awards 2021 und somit das beste Bike-Hotel kommt aus der Steiermark. Das Hotel Annelies in Ramsau am Dachstein wird von der Familie Schrempf geführt und punktet bei seinen Gästen mit umfangreichen Leistungen für Mountainbiker und seiner Lage in der Bike-Region Schladming-Dachstein. Neben der Grundausstattung wie einem Bike-Abstellraum und einem Waschplatz stehen den Gästen in der iBike-Box vor dem Hotel Premium Fully E-Bikes zur Verfügung.

Falls erwünscht kann man die Region auch gemeinsam mit einem MTB-Guide erkunden und wertvolle Tipps und Tricks vom erfahrenen Hotelpersonal sammeln. Kleinere Reparaturen stellen dank Montageständer und Werkzeug im Haus auch kein Problem dar. Damit die Ausrüstung für jede Tour frisch und sauber ist, wird im besten Bike-Hotel außerdem ein Wäsche- und Trockenservice für Bike-Bekleidung angeboten.

Tourentipp des Hotels: Panorama Runde

Hotel Salzburger Hof Foto: Hotel Salzburger Hof Leogang

2. Hotel Salzburger Hof, Leogang

Der 2. Platz des MTB-hotels.info Awards 2021 geht an ein "Bike-Hotel wie es im Buche steht". Im Hotel Salzburger Hof in Leogang, der größten Bike-Region Österreichs, sollen begeisterte Mountainbiker voll auf ihre Kosten kommen, heißt es von Seiten des Portals. Nur 99 Meter vom Bikepark Leogang und der Asitzbahn entfernt, beginnt der Bike-Genuss quasi direkt beim Hotel. Am digitalen Info-Point mit einer interaktiven Streckenkarte lassen sich Bike-Erlebnisse planen. Auch geführte MTB-Touren mit einem geprüften Bike-Guide werden angeboten.

Damit die rasanten Abfahrten auch festgehalten werden, bietet das Hotel einen kostenlosen GoPro-Verleih an. Doch nicht nur Kameras werden verliehen. Den Gästen auch eine große Auswahl an Mountainbikes und E-Bikes zur Verfügung. Für saubere und frische Bekleidung sorgt der kostenlose Wäscheservice im Hotel.

Tourentipp des Hotels: Matzalm Trail

Aktivhotel Santa Lucia Foto: AktivHotel SantaLucia

3. Aktivhotel Santa Lucia, Torbole sul Garda, Südtirol

Den 3. Platz des MTB-hotels.info Awards 2021 belegt ein Bike-Hotel an einem der bekanntesten Seen Italiens. Das Aktivhotel Santa Lucia am Gardasee punktet mit seinem Angebot bei Mountainbikern und jenen, die es noch werden wollen.

Eine Werkstatt für kleinere Reparaturen, ein videoüberwachter und alarmgesicherter Bike-Raum und ein Waschplatz für Bikes stehen den Gästen zur Verfügung. Vom Personal erhält man zudem Insider-Informationen und nützliche Ratschläge rund um die Region. Falls erwünscht, kann man die verschiedensten Touren auch gemeinsam mit zertifizierten MTB-Guides meistern und dabei Tipps und Tricks sammeln.

Naturhotel Chesa Valisa Foto: Naturhotel Chesa Valisa

4. Naturhotel Chesa Valisa, Hirschegg

Den vierten Platz im Gesamtranking und somit den Titel "Bestes Bike-Hotel Vorarlbergs" sichert sich das Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg. Der Betrieb mit über 500 Jahren Tradition wird derzeit in 14. Generation von Magdalena und David Kessler als klimaneutrales Biohotel geführt. Mountainbike-Strecken und Downhilltrails starten hier direkt ab dem Hotel. Das nötige Gerät dazu kann direkt im Naturhotel ausgeliehen werden. Neue E-Mountainbikes und viele Rocky Mountain Bikes stehen den Gästen zur Auswahl. Für die nötige Erholung nach einem anstrengenden Tag auf dem Bike sorgt das Angebot im Alpin-Spa.

Tourentipp des Hotels: Zenga Trail

Mountain Residence Montana Foto: Mountain Residence Montana

5. Mountain Residence Montana, Gsies, Südtirol

Mit dem fünften Platz im Gesamtranking ist eine weitere Unterkunft aus Italien unter den besten Bike-Hotels zu finden. "Im Sattel durch das Gsiesertal und die Dolomiten", heißt es in der Mountain Residence Montana in Gsies (Trentino, Südtirol). Die Appartements und Penthousewohnungen der Anlage sind mit Küche und Bad ausgestattet und bieten Platz für bis zu sechs Gäste. Die mitgebrachten Bikes finden im Fahrraddepot ihren Platz und bei kleineren Reparaturen steht eine Servicestation zur Verfügung. Zur Regeneration und Erholung können die Gäste ein Sportedelstahlbecken, die Saunalandschaft und zwei Ruheräume nutzen.

Stadthotel Brunner Foto: Stadthotel Brunner

6. Stadthotel Brunner, Schladming

Der sechsten Platz geht an ein Hotel in der Bike-Region Schladming-Dachstein. Nur wenige Gehminuten vom Bikepark Schladming und der Planaibahn entfernt, ist das Stadthotel Brunner ein guter Ausgangspunkt für einen Bike-Urlaub in der Region. Rasante Up- und Downhillstrecken sowie gemütlichere Routen wie der Ennsradweg warten auf die Radsportler. Der Hausherr ist selbst geprüfter MTB-Guide und begleitet seine Gäste gerne durch die Schladminger Bergwelt. Auch in Sachen Tourenplanung und Beratung steht er zur Verfügung. Seit Kurzem können auch Scott E-Bikes direkt im Haus ausgeliehen werden.

Hotel Montanara Foto: Hotel Montanara

7. Hotel Montanara, Flachau

Mit dem Hotel Montanara in Flachau reiht sich ein weiteres Hotel aus dem Salzburger Land unter die Top Ten. Das im Jahr 1974 eröffnete Hotel wird von Familie Hausbacher geführt und kann die Gäste neben den Annehmlichkeiten für Biker mit einer guten Lage überzeugen. Mitten in Flachau gelegen, starten viele Touren direkt beim Hotel. Gastgeber und Bike-Guide Andreas Hausbacher führt die Gäste des Hauses durch die Salzburger Sportwelt. Mit einem absperrbaren Bike-Keller inklusive Reparaturmöglichkeit und einem Waschplatz ist man auch in puncto Infrastruktur gut versorgt.

Tourentipp des Hotels: Stoneman Taurista

Hotel Innerhofer Foto: Hotel Innerhofer

8. Hotel Innerhofer, Gais, Südtirol

Der achte Platz im Gesamtranking geht nach Italien. Seit dem Jahr 1965 werden Gäste im Hotel der Familie Innerhofer in Gais (Trentino, Südtirol) empfangen. Als Mountainbiker wissen die Gastgeber, was es für einen Bike-Urlaub braucht. Mit ihrem umfangreichen Wissen bietet die Familie Innerhofer den Gästen kompetente und persönliche Betreuung, wie es bei MTB-Hotels.info heißt.

Die abwechslungsreiche Region zwischen den Dolomiten und dem Alpenhauptkamm sei ein echtes Eldorado für Mountainbiker. Seit 1999 ist das Thema "Biken" fester Bestandteil des Angebots des Hotels Innerhofer. Geboten wird ein Reparaturservice ebenso wie ein bis hin videoüberwachter Bike-Raum. Das Angebot wird laufend adaptiert.

Tourentipp des Hotels: Erdpyramiden Tour

Feldhof Dolce Vita Resort Foto: Feldhof DolceVita Resort

9. Feldhof Dolce Vita Resort, Naturns bei Meran, Südtirol

Ebenfalls in den Top Ten ist das Feldhof Dolce Vita Resort der Familie Perathoner in Naturns bei Meran zu finden. Von gemütlichen Radwegen entlang des Flusses im Tal bis hin zu rasanten Trails am Berg findet jeder Bike-Fan die passende Tour, heißt es bei mtb-hotels.info. In Kooperation mit der Ötzi Bike Academy werden auch Kurse und geführte Touren mit MTB-Guides angeboten. Zudem stehen rund 50 Bikes größtenteils kostenlos zur Verfügung. Mountainbikes, Citybikes, Kinderräder und Rennräder können kostenlos und Fully E-Bikes gegen eine kleine Tagesmiete ausgeliehen werden. Falls das eigene Bike mit in den Urlaub darf, gibt es zur sicheren Aufbewahrung einen überwachten und absperrbaren Bike-Raum.

Tourentipp des Hotels: Die Naturnser Nörderbergtrails

Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort Foto: Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort

10. Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort, Naturns bei Meran, Südtirol

Komplettiert werden die Top Ten der besten Bike-Hotels vom Lindenhof Lifestyle Dolce Vita Resort in Naturns bei Meran. Im Jahr 1972 als kleine Pension errichtet, hat sich das Hotel über die Jahre hinweg zu einer der Top-Destinationen in der Region entwickelt und bietet ein umfangreiches Angebot für den Bike-Urlaub.

Der abgesperrte Fahrradraum, ein KTM-Montageständer für Reparaturen, frische Sportkleidung dank Wäscheservice und ein eigener Haustechniker für Mountainbikes sind laut dem Hotelportal nur einige von vielen Vorteilen im Lindenhof. Für jüngere Biker findet wöchentlich ein Kinder-Techniktraining am hauseigenen Trainings-Parcours statt. Zudem stehen die Mountainbike-Guides des Lindenhofs den Gästen mit Rat und Tat zur Seite. Sei es bei der Tourenplanung oder während einer geführten MTB-Tour durch die Naturkulisse des Meraner Landes. (red, 26.5.2021)

Tourentipp des Hotels: Bike Highline Meran.

Info: Alle Preisträger auf einen Blick: mtb-hotels.info/award

