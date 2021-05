Anwalt Michael Rami und die ehemalige Oe24TV-Moderatorin Raphaela Scharf am Mittwoch bei Gericht. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Wolfgang Fellner, Herausgeber der Tageszeitung "Österreich" und Mastermind der zugehörigen Mediengruppe, hat wesentliche Teile seiner Klage auf Unterlassung gegen seine Ex-Mitarbeiterin Raphaela Scharf am Mittwoch zurückgezogen. Er legte Mittwoch zudem eine Erklärung von Führungskräften seiner Gruppe vor, es habe seit Gründung der Mediengruppe keine Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegeben.

Zu Beginn der Verhandlung vor dem Wiener Arbeits- und Sozialgericht brachte Fellners Verteidigung die Klagseinschränkung vor: Somit klagt er Scharf nicht mehr wegen ihrer Behauptungen, er habe sie sexuell belästigt, sondern nur noch wegen des Vorwurfs, er habe sie bei einem Fotoshooting im Mai 2019 begrapscht. Das bestreitet Fellner vehement und sieht darin eine "Racheaktion" Scharfs.

Scharfs Anwalt Michael Rami – er vertritt auch ihren heutigen Arbeitgeber, die "Krone" – sieht darin einen "Riesenerfolg". Fellners zweite Verteidigung, die Rechtsanwältin Kristina Venturini, wertet den Schritt ihres Mandanten lediglich als "Präzisierung", derzeit wolle man wegen der anderen Vorwürfe, die Scharf gegen Fellner erhebt, gegen Scharf aber nicht gesondert vorgehen. Prinzipiell sie die Verhandlung aber ein Erfolg für Fellner gewesen, weil sie gezeigt haben soll, dass Scharf einen "Missbrauch der #Metoo-Debatte" betreibe, sagt Venturini. Dabei verwies sie auf eine Stylistin, die beim Fotoshooting dabei war und am Mittwoch bezeugte, nichts von dem Vorfall gesehen zu haben. Diese Frau sei eine "Kronzeugin".

Keine Frage

Die Klagseinschränkung hatte unmittelbare Folgen für die Verhandlung am Mittwoch. So wurde Zeugin Katia Wagner nur innerhalb weniger Minuten befragt. Sie soll ebenfalls von Fellner sexuell belästigt worden sein und somit aus Sicht von Scharf die Glaubwürdigkeit Fellners infrage stellen. Der Richtersenat ließ allerdings eine Frage zu Wagners Erfahrungen mit Fellner in Hinblick auf sexuelle Belästigung nicht zu. Rami rügte dies als Verfahrensmangel.

Der STANDARD berichtete am Dienstag über die Vorwürfe Wagners gegen Fellner. Sie erstellte ein Gedächtnisprotokolle darüber, wie Fellner mit ihr im Jahr 2015 umgegangen sein soll. So soll er unter anderem während eines Abendessens in einem Restaurant Wagner gefragt haben, ob er ihr Kleid aufzippen könne. Fellner bestreitet diese Aussagen vehement und sagt, diese seien "frei erfunden".

Erklärung der Führungskräfte

Scharf will die Glaubwürdigkeit Fellners mit weiteren mutmaßlichen Fällen der sexuellen Belästigung infrage stellen. Bislang bestreitet Fellner, je eine Frau sexuell belästigt zu haben. Am Mittwoch legte er eine Erklärung seiner Chefredakteurinnen und Chefredakteure sowie Geschäftsführer vor, die bezeugen sollen, dass es in seinen Unternehmen seit Gründung der Mediengruppe Österreich keine Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegeben haben soll.

Eine Programmdirektorin soll laut Rami in ihrer Erklärung, die von Fellner vorgelegt wurde, aber sehr wohl einen zweiten Fall erwähnen: Eine Ex-Moderatorin, die bereits als Zeugin geladen war und mutmaßliche Berührungen am Po von Fellner als "Spaß" bezeichnet hatte, DER STANDARD berichtete.

Auch warf Fellner in seiner heutigen Zeugenaussage dem Ex-Betriebsrat seines Unternehmens eine Falschaussage vor Gericht vor. Dieser gab bei einer früheren Verhandlung an, in seiner Zeit mehrere Beschwerden in dieser Sacher erhalten zu haben. Der Ex-Betriebsrat befand sich in dieser Zeit in einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung mit Fellner.

Anzeige aus dem Jahr 2016

Ebenso Thema während des Prozesses waren strafrechtliche Ermittlungen gegen Fellner aus dem Jahr 2016, die eingestellt wurden. Eine Frau zeigte Fellner damals an: Er habe sie in Paris sexuell bedrängt und belästigt, DER STANDARD berichtete. Fellner bestritt damals jedwede Belästigung und erklärte am Mittwoch vor Gericht, dass es zu keinen Küssen gekommen sei. In seinem eigenen Schriftsatz von damals war sehr wohl von Küssen die Rede. Er habe dies bei einer polizeilichen Einvernahme berichtigt, sagte Fellner am Mittwoch. In jenem Einvernahmeprotokoll, das dem STANDARD vorliegt, ist eine solche Berichtigung nicht vermerkt. Vor Gericht konnte sich Fellner am Mittwoch nicht mehr erinnern, ob dies damals die einzige Einvernahme war.

Dieser Fall wurde kurz im Gerichtssaal thematisiert, da Fellner selbst dazu Stellung nahm. Fellners Verteidigung wollte die Befragung dazu mehrmals unterbrechen, die Vorsitzende Richterin verwies darauf, dass es der Kläger war, der darauf ausführlich Bezug genommen habe. "Das war nicht meine Idee", sagte sie.

Die Befragung Fellners konnte am Mittwoch nicht abgeschlossen werden. Der Prozess wurde auf Anfang Oktober vertagt. (Laurin Lorenz, 26.5.2021)