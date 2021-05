Nach dem Erfolg am Graben gibt es Five-Guys-Burger jetzt auch in der Millennium City

Der erste Gast der neuen Five-Guys-Filiale in der Wiener Millennium City.

Foto: Five Guys

Lange brodelten Gerüchte um die Eröffnung der ersten Filiale der beliebten amerikanischen Burgerkette Five Guys in Wien. Ende Jänner war es dann so weit, am Graben eröffnete die erste Filiale Österreichs. Weniger Monate später sperrt nun eine zweite Dependance in der Wiener Millennium City auf.



Individuell zusammengestellte Burger sind das Markenzeichen von Five Guys.

Auf 390 Quadratmetern gibt es nun auch im 20. Bezirk Milchshakes, Hotdogs und vor allem die Customized Burger, für die die Kette berühmt ist. Optional kann man sich eine Auswahl aus dem Menü auch via Lieferando oder Mjam liefern lassen.

Die Burgerkette aus Virginia steht für kostenlose Burger-Toppings, vom Speck bis zum Käse, Milchshake-Varianten vom Speck bis zum kalten Kaffee sowie das Versprechen, die Burger-Pattys täglich frisch auf einem speziellen Grill zuzubereiten. Das Brot wird nach Geheimrezept gebacken, die Pommes frites täglich geschnipselt und in Erdnussöl frittiert. (red, 26.5.2021)