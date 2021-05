Bekommt den Axel-Corti-Preis 2021: Lou Lorenz-Dittlbacher. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – ORF-Journalistin und "ZiB 2"-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher erhält den diesjährigen Axel-Corti-Preis. Die im Rahmen des 53. Fernsehpreises von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs vergebene Auszeichnung wird ihr allen voran "für die hartnäckige und kritische Interviewführung" zugesprochen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Preisverleihung soll am 17. September im Wiener Radiokulturhaus stattfinden.

Lorenz-Dittlbacher wurde von der Jury "für ihre hervorragenden Recherchen und Hintergrundberichte" sowie "die klare und präzise Sprache" gelobt. Explizit hervorgehoben wurden ihre Interviews. "Ihre klugen und insistierenden Fragen zusammen mit ihrem engagierten und authentischen Auftreten tragen maßgeblich zu einem kurzweiligen, gehaltvollen und qualitativ hochwertigen Nachrichtenerlebnis bei." Lorenz-Dittlbacher wird heuer die traditionellen ORF-"Sommergespräche" führen.

Neben dem Axel-Corti-Preis werden im Herbst auch die weiteren Fernsehpreise der Erwachsenenbildung vergeben, und zwar in den Kategorien Diskussionssendungen/Talkformate, Dokumentation, Fernsehfilm und Sendereihe bzw. Sendungsformate. Vergeben werden die Auszeichnungen von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ). (APA, 26.5.2021)