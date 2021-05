Im Kigali Genocide Memorial Centre hängen Fotos von Opfern der Massaker des Jahres 1994. Foto: AP/Ben Curtis

Wird sich der französische Präsident im Namen seines Landes entschuldigen? Oder wird er nur eine französische "Mitverantwortung" am Tod von 800.000 Menschen eingestehen, wie dies ein Historikerbericht im März getan hatte?

Die Frage begleitet Emmanuel Macron am Donnerstag auf seinem Flug in die ruandische Hauptstadt Kigali. Eine klare Antwort erwartet der dortige Machthaber Paul Kagame, selber ein Vertreter der Tutsis, die 1994 von den fanatisierten Milizen des Hutu-Regimes wochenlang abgeschlachtet worden waren.

Paris hatte die Armee des Hutu-Präsidenten Juvénal Habyarimana jahrelang ausgebildet und ihr Waffen geliefert. Denn der faktische Diktator spielte die frankofone Karte, um sich gegen die aus dem anglofonen Uganda einfallenden Tutsi-Rebellen zu verteidigen.

Frankreichs Verhalten war kein Ruhmesblatt, auch wenn bis heute umstritten ist, wie lange die ehemalige Kolonialmacht den Übergang von der Repression zum Genozid geduldet oder gar mitgetragen hat. Unbestreitbar ist, dass sich französische Soldaten später bitter beklagten, sie hätten in ihren ruandischen Garnisonen stillhalten müssen, statt das Treiben der Hutu-Schergen stoppen zu können.

"Schwere Mitverantwortung"

Die von Macron eingesetzte Historikerkommission übertrug Frankreich im März eine "schwere und erdrückende Mitverantwortung". Der Präsident hatte versprochen, alle Archive der Pariser Diplomatie würden geöffnet. Das geschah aber nur zum Teil. Parlamentspräsident Richard Ferrand hielt und hält schwer belastende Dokumente zurück.

Eines davon publizierte die Zeitung "Libération" am Mittwoch. Es stammt vom damaligen Premierminister Michel Rocard, der Sozialist wie Präsident François Mitterrand war, aber auch sein politischer Rivale. Der 2016 Verstorbene hielt fest, seine Regierung und das Parlament seien von der französischen Ruanda-Politik "völlig ausgeschlossen" worden, während das Elysée – also Mitterrand – die Hutu-Diktatur nach Kräften unterstützt habe. In dem handschriftlichen Schreiben stellte Rocard die Kernfrage: "Wann wurden die letzten Waffenlieferungen an das Regime gestoppt?" Antwort erhielt er nie.

Paul Kagame und Emmanuel Macron trafen bereits vergangene Woche in Paris aufeinander. Foto: Reuters/SARAH MEYSSONNIER

Das Tauziehen um den Einblick in die Archive spricht Bände über Macrons Schwierigkeit, im Ruanda-Dossier letzte Klarheit zu schaffen. Sein Besuch in Kigali ist selbst nicht frei von einer gewissen Ambivalenz. Dem Franzosen geht es nicht nur um die Aufarbeitung einer furchtbaren Tragödie, sondern auch um die wirtschaftlichen und diplomatischen Interessen seines Landes.

Paris sucht heute über seine Ex-Kolonien in Westafrika hinaus Handelsbeziehungen mit dem anglofonen Teil Afrikas. Nach Ruanda besucht Macron am Freitag auch Südafrika. Der Unterschied zur Mitterrand-Ära besteht darin, dass Frankreich heute nicht mehr gegen anglofone Regenten agiert, sondern mit ihnen strategische Partnerschaften aufzubauen sucht.

Umgeleiteter Flug

Dabei sucht sich Macron nicht nur lupenreine Demokraten aus. Kagame verfolgt derzeit den bekannten Oppositionspolitiker Paul Rusesabagina, der tausend Tutsis vor den Mördern gerettet hatte und seit dem Film "Hotel Ruanda" als "afrikanischer Schindler" gilt. Gefasst hatte ihn Kagame 2020 am Flughafen in Kigali. Dorthin war Rusesabaginas Flug von den Vereinten Arabischen Emiraten nach Burundi umgeleitet worden. Kagames Begründung lautete: Terrorgefahr. Womit erwiesen ist, dass Zivilflugzeuge nicht nur in Belarus umgeleitet werden. Gegen seinen neuen Partner Kagame dürfte Macron aber keine Sanktionen erlassen. (Stefan Brändle aus Paris, 27.5.2021)