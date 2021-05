Glasner erhält in Frankfurt einen Dreijahresvertrag, er hatte Wolfsburg zuletzt in die Champions League geführt

Neue Aufgabe für Oliver Glasner.

Foto: APA/AFP/Hartmann

Frankfurt am Main – Eintracht Frankfurt setzt auch in Zukunft auf einen österreichischen Trainer. Wie die Hessen am Mittwoch bestätigten, wird Oliver Glasner beim Fußball-Bundesligisten die Nachfolge des Vorarlbergers Adi Hütter antreten. Glasner erhält einen Dreijahresvertrag bis 2024.

Der 46-Jährige hat den VfL Wolfsburg in dieser Saison auf Rang vier und damit in die Champions League geführt. Trotzdem wurde seit Wochen über eine Trennung in diesem Sommer spekuliert, weil das Verhältnis zwischen dem Trainer und Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke offenbar belastet ist.

Hütter hat mit Frankfurt Endrang fünf belegt und damit einen Platz in der Europa League geschafft. Der 51-Jährige hat bereits Mitte April seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach bekanntgegeben. (APA; 26.5.2021)