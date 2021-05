In den USA werden Kinder bereits geimpft, wie hier an der Abraham Lincoln High School in Los Angeles. Foto: AFP

Amsterdam – Die EU-Arzneimittel-Agentur (EMA) wird voraussichtlich am Freitag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Der zuständige Expertenausschuss werde am Freitag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Anschließend wolle die Behörde das Ergebnis bekanntgeben. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich.

Der deutsche Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer hatten die Erweiterung der Zulassung des Impfstoffs auch für Zwölf- bis 15-Jährige beantragt. Bisher ist das Mittel nur für Menschen ab 16 Jahren in der EU zugelassen.

Kein Widerstreit erwartet

Die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, geht davon aus, dass in Österreich der Impfstoff nach einer EMA-Zulassung auch vom Nationalen Impfgremium empfohlen wird. "Wir erwarten nicht, dass die Zulassung der EMA auf großen wissenschaftlichen Widerstreit stoßen wird", sagte Reich im Ö1-"Mittagsjournal". Das Thema sei bereits im Vorfeld in den verschiedenen Gremien und Netzwerken gut abgesprochen worden.

Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery hat sich indessen dagegen ausgesprochen, Minderjährigen eine Corona-Impfung zu empfehlen. "Gegenwärtig gibt es noch zu wenig Daten, die Aussagen über das Risiko der Corona-Impfung bei Kindern zulassen", lautete seine Begründung. Es sei aber bekannt, dass der Krankheitsverlauf bei Kindern deutlich weniger gefährlich sei als bei Erwachsenen oder Betagten.

Impfstationen in Schulen möglich

Geimpft werden würde in Österreich aufgrund der Sommerferien zunächst außerhalb von Schulen, betonte Reich. Ab September würden dann in Absprache mit dem Bildungsministerium die Schulen miteinbezogen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat bereits in der Vorwoche im Nationalrat zwei Möglichkeiten dafür in Aussicht gestellt – entweder könnten in größeren Schulen Impfstationen eingerichtet werden oder mobile Teams zum Einsatz kommen.

Warten auf EU-Zulassung

In den USA und in Kanada darf das Mittel bereits bei Kindern angewendet werden. Nach Angaben der Hersteller beweisen Studien die sehr gute Wirksamkeit und Verträglichkeit des Präparats auch bei Kindern. Von den in der EU bisher zugelassenen vier Impfstoffen ist noch keiner für Kinder zugelassen. (APA, 26.5.2021)