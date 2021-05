Mit der Mercedes-Dominanz ist man als Formel-1-Fan dieser Tage und Wochen froh über jedes spannende Rennen, das man zu Gesicht bekommt. Doch auch die Grands Prix, die vermeintlich zum Einschlafen verleiten, bergen spannende, oft abseits der Kameras geführte Duelle.

Für den offiziellen Youtube-Kanal der Formel 1 ist Jolyon Palmer für solche Duelle im Einsatz. Der britische Ex-Formel-1-Pilot pickt sich meist einen spannenden Aspekt des Wochenendes heraus und analysiert diesen hochprofessionell und gleichzeitig auch für den herkömmlichen Zuschauer verständlich. Das ist in der Regel ziemlich hilfreich, gibt es doch in der Welt des Motorsports den einen oder anderen Fachbegriff, der gerne als selbstverständlich hingenommen wird.

In der aktuellen Ausgabe redet Palmer über die Under- und Overcuts des Monaco Grand Prix, sprich: darüber, durch einen vorgezogenen oder verspäteten Boxenstopp an einem Gegner vorbeizukommen, ohne ihn auf der Strecke überholen zu müssen – eine Strategie, die auf dem engen Straßenkurs von Monte Carlo das A und O ist.

FORMULA 1

Palmer zeigt auf, warum der versuchte Undercut von Lewis Hamilton im Nichts verlief (Spoiler: extra reifenschonend gefahren, trotzdem ein früher Boxenstopp) und warum der Overcut von Sergio Pérez (Spoiler: extra reifenschonend gefahren und dann die freie Fahrt ausgenutzt, während alle anderen in der Box waren) ihn von Platz acht auf Platz vier gehievt hat.

Auf Youtube sind leider nur Ausschnitte der Analyse zu sehen. Wer alles sehen will, muss für den Dienst F1 TV bezahlen. (Thorben Pollerhof, 26.5.2021)