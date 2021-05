Auch ein Jahr nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd und den darauffolgenden Protesten ist die Diskriminierung von Schwarzen in den USA allgegenwärtig. So auch in der Stadtplanung. In New Orleans im Bundesstaat Louisiana soll deshalb eine Autobahn zurückgebaut werden. Sie zerstörte die einst blühende Hauptstraße durch eines der ältesten schwarzen Viertel der USA, erklärt US-Korrespondent Frank Herrmann vom STANDARD. (red, 26.5.2021)

