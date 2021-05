In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Wüste Film Foto: Studiocanal

19.40 REPORTAGE

Re: Die Kanaren der Zukunft – Neue Tourismuspläne für die Inseln Die Kanarischen Inseln gelten als Urlaubsparadies. Nach Jahrzehnten des Massentourismus stellen sich allerdings Fragen nach Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Bis 20.15, Arte

20.15 TRUE CRIME

Fahndung Österreich Servus TV auf den Spuren von Aktenzeichen XY ungelöst: In seinem neuen Format Fahndung Österreich will der Privatsender mithilfe des Publikums Kriminalfälle aufklären. Bis 22.15 Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Rasputin – Mord am Zarenhof (D 2016, Eva Gerberding) Die Figur des 1916 ermordeten Wandermönchs Grigorij Rasputin ist mythenumrankt. Jüngste Forschungen rücken sein Leben und seinen Tod in ein neues Licht. Bis 21.05, Arte

20.15 ROADMOVIE

Tschick (D/F 2016, Fatih Akin) Die beiden Außenseiter Maik (Tristan Göbel)_und Andrej, genannt "Tschick" (Anand Batbileg), machen sich in den Ferien mit einem gestohlenen Lada von Berlin auf Richtung Walachei. Regisseur Fatih Akin und sein kongeniales Hauptdarstellerduo gelang es mit ihrem Film, genau den Tonfall von Wolfgang Herrndorfs wunderbarem Roman zu treffen. Bis 21.45, RBB

Foto: Studiocanal

20.15 WESTERN

Erbarmungslos (Unforgiven, USA 1992, Clint Eastwood) Ein einstiger Gunfighter (Clint Eastwood) kehrt aus dem Ruhestand zurück, um gegen Geld die Misshandlung einer Prostituierten zu rächen. Eastwood entmystifiziert in seinem düster-elegischen Meisterwerk klassische Westernklischees und wurde dafür mit Oscars für den besten Film und die beste Regie bedacht. Bis 22.50, ATV 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: Fleisch, Fliegen, Leben – wird jetzt alles verboten? Es diskutieren Pu blizist Roland Tichy, Gebi Mair von den Tiroler Grünen, Landwirt Martin Hlavka, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Biologe Clemens G. Arvay, Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco mit diesen Themen: Ein Jahr Wirecard-Skandal: Markus Braun – der geheimnisvolle Drahtzieher". / Teures Holz – warum die Preise für viele Baumaterialien steigen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Sängerin Anna Buchegger, Moderatorin Martina Rupp, Life-Ball-Gründer Gery Keszler und Anwald Ernst Brandl sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.35 ANIMATIONS-DOKUDRAMA

Another Day of Life (D/E/PL 2017, Raúl de la Fuente, Damian Nenow) In den 1970er-Jahren war Angola wegen seines Reichtums an Erdöl und Diamanten Schauplatz des Kalten Krieges. Im Wechsel von Animation und Dokumentation wird der angolanische Bürgerkrieg auf Basis der Erinnerungen des polnischen Auslandskorrespondenten Ryszard Kapuściński beleuchtet. Bis 0.50, Arte

Foto: Wüste Film