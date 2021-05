Wien – "Kombinieren zahlt sich aus und macht glücklich": Das will die neue Kampagne von Jung von Matt Donau für den Telekom-Anbieter Magenta vermitteln. Die Kampagne richte sich "sowohl an treue als auch neue Kunden", so Tanja Sourek, Vice President Brand & Marketing Communications: "Egal wie viele Tarife ich bei Magenta habe: ist es mehr als einer, profitiere ich vom Einserbonus."

Mit dem Song "Ice Ice Baby", der für den Spot adaptiert wurde, habe man einen "echten Kulthit" gewinnen können, so Andreas Kadenbach, Creative Director bei Jung von Matt. (red, 26.5.2021)