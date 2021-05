Unter 16-Jährige

507 Postings

Gesundheitsminister Mückstein rät zur Impfung von Kindern und Jugendlichen

Am Freitag soll der erste Impfstoff für Zwölf- bis 15-Jährige zugelassen werden. In Österreich ist die Empfehlung des Gesundheitsministeriums klar: Wer kann, soll den Stich nehmen – auch Kinder. In Deutschland ist man zurückhaltender