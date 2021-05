Österreich ist hierzulande zum dritten Mal in Folge die stärkste Marke. Foto: Getty Images / iStockphoto

Wien – Die Marke Österreich ist in der Markenstudie der Marketing-Agentur VMLY&R für Österreich das dritte Mal in Folge auf dem ersten Platz gelandet. Das Unternehmen misst anhand von Differenzierung, Relevanz, Wertschätzung und Vertrautheit die Gesamtmarkenstärke. Neu in den Top Ten ist heuer unter anderem der US-Versandhändler Amazon auf Rang fünf. Zu den zehn stärksten Marken zählen auch das Rote Kreuz mit Rang drei und die Polizei mit Rang neun.

Wie VMLY&R zu ihrem "BrandAsset Valuator Studie 2021", kurz BAV, erklärt, sei der Kriseneffekt verpufft. Anders als im Vorjahr punkteten vertrauenerweckende Marken nicht mehr so stark, stattdessen würden Marken, die besonders visionär und vorwärtsgerichtet agieren, in den Vordergrund rücken.

VMLY&R hat knapp 1.000 Marken erhoben. Repräsentativ für die österreichische Bevölkerung zwischen 16 und 69 Jahren seien über 3.400 Personen befragt worden.

Die 20 stärksten Marken Österreichs 2021 sind demnach:

1. Österreich

2. Google

3. Österreichisches Rotes Kreuz

4. Wikipedia

5. Amazon

6. Hofer

7. Zotter

8. Microsoft

9. Polizei

10. YouTube

11. WhatsApp

12. Wien

13. Lego

14. Manner

15. ÖAMTC

16. Zeit im Bild (ZiB)

17. Sonnentor

18. Ikea

19. Samsung

20. Ö3

(APA, 27.5.2021)